假學歷｜澳門司警拘4內地生 透過中介偽造DSE成績入讀澳科大 20人已潛逃

澳門科技大學報案揭發24名內地學生持虛假學歷入讀，其中20人在大學報警前已離澳，司警最終截獲4名涉案學生，他們承認是透過內地中介偽造香港中學文憑考試成績及證明。

本港收到澳門有大學報告發現有人以虛假中學文憑試DSE成績報名澳門科技大學，經香港考評局核實後，發現20多名學生懷疑持本港文憑試虛假成績報讀，當局已就事件向警方報案。澳門教育及青年發展局隨後公布，澳門科技大學透過向香港當局核查，發現24人持假學歷，最新消息指他們均為內地學生。

認從未應考文憑試 犯罪集團代辦偽證明

澳門司警今日（18日）公布拘捕4名涉案大學一年級學生，承認自己從未應考文憑試，透過內地中介偽造成績及證明，他們被移交澳門檢察院處理。另外20人在澳門科技大學報警前已離開澳門，澳門與香港及內地警方正合作追查。