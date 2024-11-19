內地大學生八科不合格後失聯　遺體今現江中網友感蹊蹺

今年6月底，監視器拍攝到田野生前的最後影像。（資料照／翻攝自微博）

內地廣西河池學院大四學生田野今年6月被當8科後失聯，他的家人報警求助尋人，直到近日才在江裡尋獲他的遺體。這一新聞令不少內地網友感到同情和蹊蹺。

考試被當8科後走出學校大門消失

據內地媒體《極目新聞》此前報導，今年6月27日，23歲的大四學生田野考試被當8科後，獨自一人走出河池學院學校大門，隨後在河池當地一座橋樑附近的監視器消失。此後，學校和當地公安機關發動了多人尋找，但音信杳無。

據悉，田男離開時，身分證、銀行卡、手機等均未攜帶，也沒有留下任何資訊。今年9月，河池警方初步認定田野為失蹤人口，並將田野錄入內地失蹤人口庫。​​

由於田父高位截癱，需拄雙拐才能行走，而田母患甲狀腺癌，身體極度虛弱，無法親自外出尋子，遂求助學校希望能夠幫忙處理相關事宜。

對此，校方稱已履行了對學生教育管理的職責，對田男的失蹤不具法律責任，且已第一時間積極尋人，向田家父母表示願意基於人道主義幫助，但無法承諾解決所有問題，令田家人十分不滿。

據陸媒《新京報》18日報導，在失聯近5個月後，田男的遺體在廣西河池的江裡被找到。當地警方稱田男的死因為溺亡，已初步排除刑事案件，目前相關處置工作正在進行中。