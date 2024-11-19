內地男上班爆睡一小時遭開除　氣告法院獲賠35萬

每個公司都有不同的規定，一但違規就可能遭受懲處。內地江蘇一名男子，上班睡覺遭到開除，他不滿告上法院，最後判公司違規，得向他賠償35萬多元人民幣。
部門經理上班時間睡了一小時被公司辭退
據《環球時報》等內地媒體綜合報導，一名在江蘇興泰化工公司上班的張姓男子，2024年前段時間因為在上班時間睡了一小時的覺，被公司辭退。他認為公司解除勞動關係違法，於是起訴到了法院。
據悉，張男為公司一個部門的經理，前一天因為開車開到半夜，隔天精神不濟，上班時坐著坐著就不敵周公召喚，昏沉地睡了一個小時。
不料半個月後，突然收到公司通知，載明「張某上班時睏乏導致睡崗行為。」張男在該面談表上簽字確認。
後來並以張男在上班期間睡崗，嚴重違法公司規章制度為由，解除與其的勞動合同。
該公司出示規範守則，載明「上班時間睡覺、打牌、下棋、看電影、玩遊戲或從事其他不正當活動」等行為零容忍，一旦違反，不論職位高低均辭退或解聘，並不給予任何補償。
法院審理查明睡覺1小時並未給公司造成重大損失
法院審理查明，張男的確違規，但從其管理崗位特性及此次睡崗行為的嚴重程度來看，睡覺1小時並未給公司造成重大損失或極壞影響。
另外，張男為初犯，並未對該公司造成重大損失或不良影響，不宜認定為「嚴重」，且張男入職公司20年，並多次被評優評先並晉升加薪，公司僅因其一次違反公司內部《員工手冊》規定，就以較為粗暴的「一刀切」方式直接解除與張某的勞動合同，顯然不具備合理性，同時，公司並無證據證明其《員工手冊》中的相關規定系經過民主程序制定。
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