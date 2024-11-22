內地OL花18萬隆胸失敗「硬過石頭」　揭主刀為無牌醫生

內地一名23歲的OL花18萬人民幣（約19.4萬港元）隆胸，術後竟胸硬如石頭，乳暈瘢痕嚴重，乳腺管受損，恐喪失哺乳能力。近日，涉事醫生之一資格遭撤銷，法院一審判退還全部手術費。

據內媒《澎湃新聞》21日報道，2023年6月，當時23歲的楊小姐從「更美APP」查詢到武漢詮美明醫療美容門診部（以下簡稱門診部），經過咨詢溝通後，她從四川成都前往湖北武漢，醫生建議她植入進價高達十幾萬元人民幣的「法芮婭硅凝膠假體」。楊小姐於是花費18萬人民幣（約19.4萬港元）進行隆胸。

恐喪失哺乳能力

然而，楊小姐術後很快出現胸部不適，拆線9天時胸部一高一低，而醫護人員操作時竟未消毒雙手，導致她感染了一個月，20多天後胸部變得畸形且「比石頭還硬」，此後乳暈瘢痕嚴重。

此時才感到蹊蹺的楊小姐找律師咨詢，得知該門診部不符合醫療質格，係非法行醫，兩名手術醫生中的丁姓「醫療院長」行醫資格為造假。楊小姐氣憤向武漢監管部門投訴，相關行政審批局回應已取消主診醫生丁男的美容醫生資質。