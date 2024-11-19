天津東方公主號郵輪大火　《賭神》《賭聖》《賭俠》曾取景(有片)

綜合《紅星新聞》、《大皖新聞》等內地媒體報道，昨日網上有多段影片流傳，顯示停泊於天津濱塘沽外灘停靠的「東方公主」號郵輪突然起火，火勢猛烈，濃煙滾滾，船身印有「東方公主」字樣，有多輛消防車在現場撲火。天津濱海新區消防救援支隊工作人員其後表示，下午2時許接到通報，指「東方公主」號著火，火警已被撲滅，消防員在現場進行後續清理工作，沒有人員傷亡。

曾經是本港經典電影《賭神》、《賭聖》、《賭俠》等取景地點「東方公主」號郵輪昨日於天津濱海新區海河外灘公園起火，經消防撲救已將火撲滅，無人傷亡。

郵輪正進行裝修 料 3 個月後可開放營業

「東方公主」號營運公司事後表示，涉事郵輪9月開始進行裝修，內部格局沒有大的變化，就是把陳舊的東西換成新的，今次火警由於甲板處著火，內部沒有太大損失，預計3個月後完成裝修，可以對外開放營業。

報道提到，「東方公主」號船長150.28米，寬21米，排水量逾1萬噸，分為8層，可裝載遊客350人，船員150人。船上設施齊備，包括：客房、餐廳、電影院、卡拉OK、遊戲室、桑拿室、遊泳池、保齡球、會議室等。「東方公主」號曾是東南亞一帶最豪華的賭船，被譽為「海上拉斯維加斯」。本港經典電影《賭俠》、《賭神》、《賭聖》等多部影視劇曾在船上拍攝。