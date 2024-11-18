熱門搜尋:
破地獄 天氣 TVB台慶2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
中國
2024-11-18 12:40:56

死神來了︱山東商場女童挨扶手電梯 被拉扯撞爆玻璃護欄4樓墜地亡(有片慎入)

分享：
山東濟寧一個新開業不久的商場發生扶手電梯致命事故，一名14歲女童周六(16日)挨著扶手電梯旁時，突被運輸帶拉扯，撞破玻璃護欄由4樓墜地死亡，公安正調查事件原因。

山東濟寧一個新開業不久的商場發生扶手電梯致命事故，一名14歲女童周六(16日)挨著扶手電梯旁時，突被運輸帶拉扯，撞破玻璃護欄由4樓墜地死亡，公安正調查事件原因。

adblk5

山東濟寧一個新開業不久的商場發生扶手電梯致命事故，一名14歲女童周六(16日)挨著扶手電梯旁時，突被運輸帶拉扯，撞破玻璃護欄由4樓墜地死亡，公安正調查事件原因。

該名白衣長髮女童當時在4樓的一間餐廳排隊等位，影片顯示她正挨著扶手電梯旁與一處玻璃護欄的相接夾角處 事發前她疑似轉身倚靠在扶手電梯的扶手帶上，約數秒鐘後失去平衡，玻璃護欄脫落，女童想抓住扶梯不果，直接從4樓墮下商場中庭 該名白衣長髮女童當時在4樓的一間餐廳排隊等位，影片顯示她正挨著扶手電梯旁與一處玻璃護欄的相接夾角處 事發前她疑似轉身倚靠在扶手電梯的扶手帶上，約數秒鐘後失去平衡，玻璃護欄脫落，女童想抓住扶梯不果，直接從4樓墮下商場中庭 事發前她疑似轉身倚靠在扶手電梯的扶手帶上，約數秒鐘後失去平衡，玻璃護欄脫落，女童想抓住扶梯不果，直接從4樓墮下商場中庭 事發前她疑似轉身倚靠在扶手電梯的扶手帶上，約數秒鐘後失去平衡，玻璃護欄脫落，女童想抓住扶梯不果，直接從4樓墮下商場中庭 事發前她疑似轉身倚靠在扶手電梯的扶手帶上，約數秒鐘後失去平衡，玻璃護欄脫落，女童想抓住扶梯不果，直接從4樓墮下商場中庭 事發前她疑似轉身倚靠在扶手電梯的扶手帶上，約數秒鐘後失去平衡，玻璃護欄脫落，女童想抓住扶梯不果，直接從4樓墮下商場中庭 事發前她疑似轉身倚靠在扶手電梯的扶手帶上，約數秒鐘後失去平衡，玻璃護欄脫落，女童想抓住扶梯不果，直接從4樓墮下商場中庭 事發前她疑似轉身倚靠在扶手電梯的扶手帶上，約數秒鐘後失去平衡，玻璃護欄脫落，女童想抓住扶梯不果，直接從4樓墮下商場中庭 事發前她疑似轉身倚靠在扶手電梯的扶手帶上，約數秒鐘後失去平衡，玻璃護欄脫落，女童想抓住扶梯不果，直接從4樓墮下商場中庭 事發前她疑似轉身倚靠在扶手電梯的扶手帶上，約數秒鐘後失去平衡，玻璃護欄脫落，女童想抓住扶梯不果，直接從4樓墮下商場中庭 當地公安正在進一步調查具體原因，有報道指商場事發前10天曾接受安全檢查，目前商場於事發後已安裝防護網。 當地公安正在進一步調查具體原因，有報道指商場事發前10天曾接受安全檢查，目前商場於事發後已安裝防護網。 女童直接從4樓墮下商場中庭，身旁有大量碎玻璃和血跡，其父母隨即報警，一名疑是女童母親的女子坐在地上痛哭，女童被緊急送醫搶救後證實不治。 網上圖片 當地公安正在進一步調查具體原因，有報道指商場事發前10天曾接受安全檢查，目前商場於事發後已安裝防護網。 女童直接從4樓墮下商場中庭，身旁有大量碎玻璃和血跡 網上圖片 目前商場於事發後已安裝防護網。

內媒報道指意外發生於山東濟寧萬象匯4樓，該商場11月2日才開業。在上周六晚上8時半，該名白衣長髮女童當時在4樓的一間餐廳排隊等位，影片顯示她正挨著扶手電梯旁與一處玻璃護欄的相接夾角處，事發前她疑似轉身倚靠在扶手電梯的扶手帶上，約數秒鐘後失去平衡，玻璃護欄脫落，女童想抓住扶梯不果，直接從4樓墮下商場中庭，身旁有大量碎玻璃和血跡，其父母隨即報警，一名疑是女童母親的女子坐在地上痛哭，女童被緊急送醫搶救後證實不治。

adblk6

商場事發後安裝防護網

有現場目擊者表示，「應該是安裝有問題，沒裝結實。人是在四樓電梯扶手旁邊的玻璃位置掉下去的，玻璃壞掉了，和人一起掉下去」。當地公安正在進一步調查具體原因，有報道指商場事發前10天曾接受安全檢查，目前商場於事發後已安裝防護網。

【注意片段或引起不安】

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 