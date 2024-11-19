浙江54歲男「殺妻碎屍」逃亡　懸賞照曝光當局大動員搜山

內地浙江爆發重大刑案！一名54歲徐姓男子被當局張貼照片通緝，他涉嫌兇狠殺害自己的妻子，還進行碎屍，事後逃亡被通緝。警方已大動員派人搜山，還貼出懸賞通告。

公安機關將對舉報人資訊嚴格保密，凡故意隱瞞不報、窩藏犯罪嫌疑人或者為犯罪嫌疑人逃避偵查提供幫助的，公安機關將依法追究刑事責任。

當地村民手持棍棒整裝待發

11月19日，《瀟湘晨報》記者聯繫到了通報上的應店街派出所蔡警官，據其表示，上述懸賞通告屬實，轄區有發生一起刑事案件，警方正在懸賞抓捕犯罪嫌疑人徐一平。

在某社交平臺，有網友發佈視頻，當地村民手持棍棒，整裝待發。有人曬出了諸暨公安上述《懸賞通告》，也有知情人在評論區評論，「是抓殺人犯，還是極端性質的殺人。」

有媒體指出，在嫌犯先前居住的應店街鎮紫閬村，有多位村民證實了徐一平為本村人，常年生活在村裡。一位同村的知情者表示，他所瞭解到的情況，徐一平殺了自己的妻子，並且進行了碎屍。但對於報導內容，村幹部目前並未作任何回應。

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