爛賭港婦遭澳門賭場列黑名單　借內地友人證件「搏殺」被捕

一名被澳門多間賭場列入黑名單的香港中年女子，為入場「搏殺」不惜借用內地友人證件，甚至多次購買偽造文件於澳門逗留。直至澳門治安警早前查核非居民住宿紀錄時，揭發該名女子借用他人證件逾期租住路氹酒店。澳門執法部門昨日(21日)表示，周二(19日)在路氹一酒店拘捕涉事女子，她被控使用或佔有他人證件，以及使用或佔有偽造文件。案件已移送當地檢察院偵辦。

被捕香港女子姓袁，46歲，報稱無業。案情指，澳門治安警察局早前透過非居民住宿電子通報系統查核一名姓楊的內地女子，發現她在當地沒有逗留期限，但仍能租住路氹多間酒店，因有可疑深入調查，從而揭發一名香港女子涉嫌使用他人證件及偽造文件，搜出姓楊的內地女子的往來港澳通行證及一張後經證實為偽造的逗留許可憑條。