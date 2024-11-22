甘肅蘭州交大上演學生活春宮　涉事樓梯成打卡勝地

出門在外要謹言慎行，因為隨時都會被人注意到。甘肅省蘭州交通大學最近有學生情侶一時情難自抑，光天化日下在校內樓梯激吻，隨後變成活春宮，大膽畫面被遠處教室的學生通通拍下。
給樓梯取外號叫「情人坡」
內媒《大皖新聞》報道，蘭州交通大學最近傳出校園活春宮事件，一男一女親密走上室外一處樓梯轉角，當時路人大多從路面經過，幾乎沒甚麼人上樓，兩人疑似看準該位置足夠「隱密」，在樓梯上大膽親熱，甚至有進一步肢體接觸。
然而他們似乎沒發現遠處的教室也能看到樓梯該處，這對情侶的行為被其他學生一覽無遺，有好事者拍下過程上傳到網絡，隨即引起話題，還有人到事發樓梯拍照打卡，戲稱此事為「赤壁之戰」，還給樓梯取外號叫「情人坡」。
校方：展開聯合調查
對此，蘭州交大校方21日對外表示，目前並未收到該事件相關訊息，但會高度重視，將安排學校宣傳部和學生處展開聯合調查，避免不良影響持續擴散，同時保持校園秩序和良好形象。
根據該校官網介紹，蘭州交通大學原名「蘭州鐵道學院」，創建於1958年，由唐山鐵道學院（今西南交通大學）、北京鐵道學院（今北京交通大學）部分系科分劃組建而成，是內地第3所鐵路高校，於2003年更名為「蘭州交通大學」。
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