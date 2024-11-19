熱門搜尋:
破地獄 天氣 TVB台慶2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
中國
2024-11-19 13:36:00

蘇州馬拉松男女選手搜刮「補給品」塞滿背包　網友嘲：來進貨的？

分享：
蘇州馬拉松男女選手「掃光補給品」塞滿背包　網友嘲：來進貨的？

一對男女選手背包塞滿補給站搜刮來的補給品，並與其他人發生口角。（圖／翻攝微博）

adblk5

內地蘇州17日一場馬拉松比賽當中，上演了爭議的一幕！有參賽者目擊，一對男女選手，在補給站大肆搜刮後，背包裝著滿滿的補給品繼續完成賽事，讓網友嘲諷到底是來比賽，還是來進貨的？

有人加以勸阻但男選手惡言相向

據《百姓關注》等內地媒體綜合報導，11月17日，江蘇蘇州舉辦的「環太湖1號公路」馬拉松比賽中，有兩名參賽選手被拍到，在比賽途中疑似大量拿走補給站的物資，導致後續選手幾乎未能領取到補給一事引發關注。

多段現場影片顯示，參賽者當中，上身穿著白色T恤，下身穿粉紅短褲的一男一女，疑似將沿途免費給選手提供的零食及能量膠，放進肩膀上的透明背包裡「負重」奔跑。

有人加以勸阻，但男選手惡言相向，還阻止其他選手繼續拍攝。

adblk6

「能量膠」一袋大概8元左右

上傳影片的選手表示，「拿一點兒，差不多意思意思就行了，別這樣幹呀。拿5個也沒事呀，他們這樣做就誇張了，而且他們還知道把號碼牌擋起來。可能他們拿『能量膠』是為了賣。而且放口袋裡10個也不要緊，也沒人看見，關鍵他們要是用不透明的袋子也還好。」

消息一出，引發網友熱議，有人留言表示「體力真好還能負重跑」、「這兩人一點都不覺得尷尬嗎？」、「我還以為他們賣『能量膠』的」、「別把肩膀累壞了」、「難怪我一個都沒吃到，好在我自己準備了幾個」。

有選手介紹稱，「能量膠」一袋大概8元左右，是為了選手補充體能。

該賽事組委會工作人員回應，會儘快核實並向領導反映此事。並表示在比賽過程中他們不會限制選手拿走多少物資，兩位選手的行為屬於個人道德問題，不會取消比賽成績，之後他們也會杜絕此類事件再次發生。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

馬拉松跑步賽後要食3種食物｜（am730製圖） 馬拉松跑步賽後要食3種食物｜牛奶（am730製圖） 馬拉松跑步賽後要食3種食物｜紅菜頭汁（am730製圖） 馬拉松跑步賽後要食3種食物｜香蕉（am730製圖）
跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖） 跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖） 跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖） 跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖） 跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖） 跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖） 跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 