衣領綜合症｜冬天穿樽領衫頭暈唔舒服？症狀仲有噁心、耳鳴

冬天時氣溫驟降，很多人穿長袖衫，天氣再冷可能連冷衫都要出動。但有些人一穿上樽領衫，就會不適服，症狀包括頭暈甚至是呼吸困難。醫生提醒這可能也是一種病，叫做「衣領綜合症」。
據《澎湃新聞》等綜合報道，冬天最有壓迫感的，不一定是撲面而來的寒風，也不一定是高達20℃的室內外溫差，而是衣櫃裡那件「樽領冷衫」。
有人一穿樽領就渾身難受，不但頸部有被勒的感覺，還覺得噁心、乏力、喘氣…，都被正式確診為「衣領綜合症」（carotid sinus syndrome）。
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還有人表示，無法接受有東西貼著頸，「就覺得會勒頸，呼吸會不通暢，所以我不喜歡穿高領的衣服」、「有時候稍微熱一點會覺得很容易喘不過氣來了」、「不會穿高領，因為難受，覺得包住頸子有點不舒服」。
這種情況在醫學上稱為「頸動脈竇綜合症」，又稱「衣領綜合症」，是一組由頸動脈竇反射過敏引起噁心、耳鳴、頭暈的病徵。
每個人度頸動脈竇敏感度不同
據悉，在人體頸部外側的中部，有個頸動脈搏動明顯的頸動脈竇，頸動脈竇上有一個「壓力感受器」，每個人的敏感度不同。也就是說，如果你比其他人敏感，就越容易被樽領冷衫壓逼。
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親吻可能引致昏厥？
一旦頸動脈竇受到外力壓迫，它就會誤以為血壓升高，進而調控身體降低血壓。衣領過緊過硬或頸巾過緊，都會讓頸動脈竇長時間受壓，通過神經反射，引起人體的血壓下降和心率減慢，腦部供血減少，出現頭暈、噁心等感覺，嚴重甚至可能導致暈厥。
北京急救中心資深急救專家賈大成受訪時表示，頸動脈竇也被稱為「熱吻死穴」，相關意外多發生於熱戀中的人，在熱吻時被吻一方突然暈厥。
按摩、親吻、束縛，有時甚至是頸部扭過猛，都可能引起耳鳴、頭暈、昏厥。
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