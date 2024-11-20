衣領綜合症｜冬天穿樽領衫頭暈唔舒服？症狀仲有噁心、耳鳴

冬天時氣溫驟降，很多人穿長袖衫，天氣再冷可能連冷衫都要出動。但有些人一穿上樽領衫，就會不適服，症狀包括頭暈甚至是呼吸困難。醫生提醒這可能也是一種病，叫做「衣領綜合症」。

據《澎湃新聞》等綜合報道，冬天最有壓迫感的，不一定是撲面而來的寒風，也不一定是高達20℃的室內外溫差，而是衣櫃裡那件「樽領冷衫」。

有人一穿樽領就渾身難受，不但頸部有被勒的感覺，還覺得噁心、乏力、喘氣…，都被正式確診為「衣領綜合症」（carotid sinus syndrome）。