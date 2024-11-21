陝西麵館驚爆家暴殺妻案　老闆娘多處骨折慘遭硬灌麵湯窒息死

屍檢報告結果顯示受害人吳女是因硬灌麵湯窒息死亡

據內地媒體《大皖新聞》20日報導，網友吳先生近日爆料稱，他的姊姊吳女與姊夫李男在陝西省渭南市白水縣杜康鎮大楊街上經營一家麵館，9月4日凌晨4點多，吳家父母接到李男的電話，稱夫妻吵架，妻子不行了。吳家人趕到後，發現救護車已經在現場，吳女倒在麵館的廚房裡，送醫後不治，年僅39歲。李男向警方承認有家暴妻子，被當場帶走。

吳先生稱，後來法醫做屍檢時，他們看到吳女一隻胳膊骨折，胳膊、後背等多處有淤青，但那些並不是致命傷。吳先生說，屍檢報告結果顯示他姐姐是窒息死亡，他詢問法醫是因何窒息，「法醫說胃裡檢測出了麵湯，是硬灌麵湯嗆死的。」

據內地媒體《九派新聞》報導，吳先生稱，姊姊和姊夫於2004年結婚，家裡不同意他們結婚，姊姊硬要嫁，與姊夫輾轉多地打工十多年，2020年回到老家開麵館。10月1日吳女下葬，李男家屬曾來吳家希望出具諒解書，遭吳家拒絕：「法律該怎麼判就怎麼判，能重判就重判」。