黑龍江老虎闖村猛撞大門　村民散步遭撕咬「左手血肉模糊」

內地黑龍江一處農村近日村民都不敢出門，只因一隻老虎疑似下山覓食闖入村莊，不只有人散步時慘遭撕咬，左手血肉模糊，還有監視器拍到老虎猛撞鐵門，把阿伯嚇到拔腿逃進屋內。

大老虎闖村衝撞柵欄咬傷一男子

網傳影片顯示，11月18日早晨6時許，一名阿伯在自家院子裡閒晃，突然不遠處傳來動物低沉吼叫聲，伴隨狗吠叫，這時屋內有人告訴阿伯「來了一隻大老虎」，阿伯起初不相信，還拉開鐵柵欄門出去查看，就在他轉身關門進入院子時，一個大型動物的黑影從門外閃過，隨後又從遠處衝過來，將柵欄門撞得咣咣響，阿伯嚇得慌忙跑進裡屋。

據《沸點視頻》報導，事發地點在黑龍江省勃利縣吉興鄉長太村，老虎不只用頭頂撞村民家院門，還在村裡咬傷了一名65歲趙姓男子，當時傷者正出門散步遇上老虎，傷者兒子趙先生受訪表示「老虎把我爸摁倒撲底下，衣服都被虎爪子攬碎了，我爸用胳膊擋著，老虎把手給咬爛了，他那左手基本上是保不住了」。