他3個月成功減掉12公斤 專家：減重融入生活型態至關重要

肥胖是健康的頭號殺手，一般常聽到的三高(高血脂、高血壓、高血糖)、脂肪肝、退化性關節炎、哮喘等，都證實與肥胖相關。該如何有效減重以促進健康？

建立生活型態正確觀念！減重不只是「少吃多動」 羅東博愛醫院去年起將生活型態醫學列為醫院未來健康照護重要發展方針，主張透過生活方式的改變來預防、管理和逆轉慢性疾病，院方已主辦過多場研討會、員工培訓，將生活醫學概念向下紮根。 宜蘭縣內的一間造船廠，員工體檢發現「肥胖」是員工重要健康議題，所以廠方提出鼓勵員工減重瘦身的方案，在今年8月舉辦減重比賽，便邀請羅東博愛醫院安排一場減重講座，醫院更額外提供全套客製化的生活型態介入服務，傳授能夠有效的健康減重的營養、運動、減壓等整合式方案。

3 個月瘦 12 公斤 上班族學會健康減重方法 透過課程前後的學員自我評量表，羅東博愛醫院團隊發現，在充實完成11周的課程後，參與者的腰圍平均小了5.3公分，體重平均下降4公斤。其中參與課程的學員小陳在3個月內減掉12公斤，是這次比賽冠軍，他表示，落實健康生活並沒有想像中的困難，這次是他第一次成功減重且不覺得痛苦，達成目標非常感動。另一名33歲年底將結婚的參與者小李，課程還沒結束就瘦了8公斤，讓他開心直呼「瘦下來可以放心拍婚紗照了」。

不只瘦下來 建立正確飲食與運動觀念 許文齡特助解釋，課程以飲食和運動為主，由營養師傳授實用的減重健康飲食指南，像是上班族怎麼挑選外食、甚麼食物對健康有高風險、主食配菜該怎麼替換等。運動教練除了教授居家運動外，也釐清學員對運動的認知，讓學員了解各自適合的運動是甚麼、達到何種強度才算運動。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】