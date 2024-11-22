健康解碼｜心房顫動兩大治療目標 紓緩病徵與預防中風

人體的心臟傳導系統，可分為「心房跳動」及「心室跳動」，其中心房（即心臟上面兩個腔室）主要收集來自身體和肺部的血液，所以如果心房的跳動節奏不一致，時快時慢，代表可能是患上俗稱房顫的「心房顫動」，血液有機會在心房中積聚並形成血栓，大大增加中風風險。有心臟科專科醫生指出，治療心房顫動除要為患者舒緩徵狀外，預防中風更是其中最重要目標。

心房顫動常因後天因素引發

心臟科專科醫生黃俊傑表示，常見的心房顫動個案，主要都是由後天因素所引發，例如肥胖、睡眠窒息症、煙酒、高血壓、糖尿病、冠心病等其他心血管疾病有關的長期病等。臨床上有部份個案中的患者，是透過智能手錶發現心跳異常而求診，及後醫生再安排他們接受正式心電圖作確診；近年患者更可透過心臟超聲波進一步了解心臟情況，以便安排更具針對性的治療。

中風及復發率較高 可喪失自理能力

心房顫動的治療有兩大目標，第一是改善病徵，例如氣喘、心口痛、心跳快、易暈及心悸等，這些徵狀常對患者生活帶來困擾，需要依靠藥物或手術去紓緩這些不適及控制心律。另一個治療目標就是預防中風：「心房顫動本身容易在心房會積血塊，如果他有血塊經血流上腦，就會造成中風。臨床所見，很多房顫中風個案都是嚴重的『大中風』，令患者身體癱瘓、無法說話、進食等，不少患者在中風前甚至不知道自己患房顫，中風可能令他們失去自理能力，往後都需要倚賴他人照顧。」黃醫生說。

黃醫生補充，心房顫動患者的中風風險及復發率都較高，所以即使在使用藥物或手術控制心律後，都需要繼續預防中風風險。針對預防中風，一般可依靠薄血藥去減低血液的凝結，降低心房顫動導致的血栓形成和中風的風險。近年新一代薄血藥面世，免卻患者服食傳統薄血藥「華法林」時，需要經常檢查凝血指數及食物相沖的煩惱，而新一代薄血藥的成效亦理想，只要病人依指示正確用藥，其流血或出風險普遍都較低。

薄血藥逆轉針劑 增使用安全性

值得留意的是，部份新一代的薄血藥同時備有逆轉針劑，可以短時間內逆轉體內的薄血藥份量，萬一患者因血管栓塞而需接受緊急手術時，便能即時逆轉薄血功能，隨之使用溶血針為患者通血管急救。

備注：

黃俊傑醫生提醒，不同的中風個案的需要及出血風險不同，治療成效及副作用亦會因人而異，心房顫動患者如有任何疑問，應向主診醫生查詢。