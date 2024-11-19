健康解碼｜新型標靶藥減復發風險 乳癌患者新希望

如果不幸患上乳癌，即使已接受手術切除腫瘤，也不要忽略復發風險。有醫生指出，最常見的荷爾蒙受體陽性HER2陰性型乳癌，手術後首兩至三年的復發率較高，建議高危患者術後服用新口服標靶藥CDK4/6抑制劑，連同荷爾蒙治療，可減低高達三成之復發風險。

早期乳癌 無聲無色復發

荷爾蒙受體陽性HER2陰性型是最常見的乳癌種類，佔整體個案七成多。四十多歲的張太（化名）育有兩名子女，最初發現乳房有硬塊，求診下證實患上了荷爾蒙受體陽性HER2陰性型腫瘤。她的腫瘤大概兩公分並擴散至淋巴，需要切除乳房腫瘤及淋巴。由於她有十多顆淋巴結都有腫瘤屬於高危復發風險，最終除了接受荷爾蒙治療外，醫生還建議加上兩年的口服標靶藥。完成手術至今快五年，沒有腫瘤復發跡象。