兒童糖尿協會X香港中文大學醫學院 賽馬會年輕糖尿支援計劃 提供連續血糖監測儀 計劃首年獲8成人滿意

現時本港約有70萬糖尿病患者，當中有部份患者為一型糖尿病患者，他們不但需要嚴格控制飲食，更需要每日多次注射胰島素，以及定時透過指尖採血測試，監測血糖水平，對患者自身及其家人生活及精神上造成莫大的困擾。有見及此，兒童糖尿協會(YDA)與香港中文大學醫學院合作推出「賽馬會年輕糖尿支援計劃」，並獲香港賽馬會慈善信託基金支持，在計劃首年已成功為300多名年輕糖尿病患者提供連續血糖監測儀(CGM)，當中逾三分之二的參與者表示改善了生活質素。

計劃首年成效公布 為糖尿病管理踏前一步

「賽馬會年輕糖尿支援計劃」為期四年，冀透過計劃為年輕糖尿病患者提供CGM和全面護理及支持，以協助他們更有效管理病情，並提高其生活質素，更可顯著減低長期糖尿病併發症及醫院急症的風險。兒童糖尿協會指出，計劃在第一年已為300多名年輕糖尿病患者提供CGM，並取得顯著的成功。調查結果顯示，逾8成(83.2%)的參與者對使用CGM感到滿意，首6個月的糖化血紅蛋白HbA1c值(血糖控制指標)平均降低0.55%，長期糖尿病眼、足或腎臟併發症的風險就會降低3成。此外，超過三分之二的參與者表示改善了生活質素。

除此之外，透過計劃部分參與者正使用混合閉環系統(人工胰腺)，以CGM與胰島素泵配對，自動輸送胰島素，令糖尿病患者可以更有效控制血糖，同時減輕低血糖症的風險及糖尿病管理的精神負擔。

患有一型糖尿病的Janet，其母親直指參與計劃後令他們在控制病情方面更有信心︰「CGM讓我們可以隨時監測女兒的血糖水平變化，令她免受每日多次篤手指驗血之苦，生活更自在。」就未來而言，兒童糖尿協會希望社會持續了解及關注糖尿病患對CGM設備的迫切需求，積極考慮為香港所有30歲及以下的一型糖尿病患者提供這種設備。