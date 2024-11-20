十年後平均壽命恐少活1.8年！「抗生素濫用」危機？

內科加護病房主任張厚台表示，疫情期間抗生素使用量增加，加護病房內的抗藥性細菌數量上升，導致重症患者的治療難度更高，尤其高齡患者的死亡率也隨之上升。

根據最新全球研究，每年有數百萬人因抗藥性細菌失去生命，對全球醫療系統造成巨大壓力。預估到2035年，全球平均壽命將因此縮短1.8年，世界衛生組織(WHO)已將抗藥性問題列為重大公共衛生危機。

抗生素濫用恐致「無藥可用」 10 年後壽命恐縮短 1.8 年

內科加護病房主任張厚台表示，疫情期間抗生素使用量增加，加護病房內的抗藥性細菌數量上升，導致重症患者的治療難度更高，尤其高齡患者的死亡率也隨之上升。為降低抗藥性風險，加護病房已與藥劑師和感染控制團隊合作，嚴格管控抗生素的使用，並升級感染監測系統。

內科部主任廖俊星指出，臨床上遇到抗藥性細菌時，醫療團隊往往不得不使用副作用較高的第二線藥物，這不僅增加患者的健康風險，亦對醫療資源帶來額外負擔。