十年後平均壽命恐少活1.8年！「抗生素濫用」危機？

根據最新全球研究，每年有數百萬人因抗藥性細菌失去生命，對全球醫療系統造成巨大壓力。預估到2035年，全球平均壽命將因此縮短1.8年，世界衛生組織(WHO)已將抗藥性問題列為重大公共衛生危機。
抗生素濫用恐致「無藥可用」 10年後壽命恐縮短1.8年
內科加護病房主任張厚台表示，疫情期間抗生素使用量增加，加護病房內的抗藥性細菌數量上升，導致重症患者的治療難度更高，尤其高齡患者的死亡率也隨之上升。為降低抗藥性風險，加護病房已與藥劑師和感染控制團隊合作，嚴格管控抗生素的使用，並升級感染監測系統。
內科部主任廖俊星指出，臨床上遇到抗藥性細菌時，醫療團隊往往不得不使用副作用較高的第二線藥物，這不僅增加患者的健康風險，亦對醫療資源帶來額外負擔。
防無藥可用 謹守「四不一要」、「診間三問」
亞東醫院感染管制中心主任楊家瑞提醒，抗藥性問題遠比想像中嚴峻，必須共同努力維護抗生素的多樣性，加強全民對正確使用抗生素的認識。臨床上仍發現許多人對抗生素存在錯誤迷思，如擅自停藥、私自購藥、主動要求處方抗生素等行為。他再次呼籲，在日常生活中應遵守「四不一要」原則：
- 「不」主動要求抗生素
- 「不」私自購買抗生素服用
- 「不」服用他人抗生素
- 「不」隨意停藥
- 「要」遵循醫囑使用抗生素
此外，他也推廣「診間三問」的概念，幫助大眾在求診時能與醫生有效溝通：
- 「有沒有」：藥物是否包含抗生素？
- 「吃多久」：處方中的抗生素應服用多長時間？
- 「小心甚麼」：服用抗生素時應注意哪些事項？
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