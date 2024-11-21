咖喱功效｜減肥、抗氧化兼防阿茲海默症 牛奶代椰漿減熱量！

咖喱有多種款食，如比較辛辣的印尼咖喱、偏甜的日本咖喱、有紅綠黃之分的泰國咖喱，還有港式風味。咖喱看似「重口味」，但原來只要吃得對，不但可以減肥，還有抗氧化的作用，甚至能夠預防阿茲海默症！

咖喱粉熱量低 咖喱磚卻不是

看來重口味的咖喱，想必以為熱量一樣重量級。原來咖喱粉的熱量相當低，如果以一人份計算，每次只需5克左右，熱量約為20千卡，若配以雞胸肉、洋葱、紅蘿蔔等去烹調，這道二人份咖喱雞還不到500千卡。當中唯一一個條件是要用咖喱粉才有低卡效果，若「偷懶」使用市面的咖喱磚，只計醬料可能已達500千卡！這便絕對沒有減肥效果了。