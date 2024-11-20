多發性硬化症患者參賽挑戰自我 冀讓市民了解罕見病

毅行者在暴風雨下完結，這個一向是健兒挑戰自我的賽事，今年多了一位多發性硬化症患者Sarah首度參賽。多發性硬化症是影響中樞神經系統(CNS)的慢性神經系統疾病，此病被認為與免疫系統失調有關，身體的免疫系統錯誤攻擊中樞神經系統，從而衍生不可預知的症狀。

治療後體能改善

Sarah於 2022年6月確診，已經無法說話及容易疲倦，特別是她於疫情期間確診及住院，故未能與家人見面，只可透過致電家人及祈禱來支撐過去。她與丈夫Keith也是基督徒，因此靠信仰支援身心，再加上接受生物製劑治療，令病情大為好轉。

經過生物製劑治療後，Sarah的體能有所改善，同時也需要恆常運動來保持健康。Sarah本身並無運動習慣，確診後明白鍛煉身體的重要，亦開始挑戰自己。她曾踏上100公里的朝聖聖雅各之路(Camino de Santiago)，這次與丈夫及友人一同參加毅行者，獲大會安排首天提早於早上8時起步，傍晚回家休息，翌日再於補給站與隊友會合，一同衝線。

鼓勵病友

「參賽是為了體驗盛事及為毅行者籌款，另外我亦眼見不少病友須坐輪椅，希望藉參賽鼓勵他們，以及讓大眾認識這個罕見病。」Sarah已做足準備，上周已注射生物製劑，處理好副作用，再加上幾天前已覆診，報告顯示正常，可以安心參賽。另外，她亦有與隊友操山，加上平日有跑步及足夠休息，體能上亦已做足準備。不過，Sarah與Keith亦有共識，對成績總不強求，「見攰就唞」，加上有隊友及支援團隊協助，相信可順利完成。

第一天，Sarah與丈夫在檢查站CP4完成首天行程，耗時18小時；夜晚時分，他們在麥理浩徑第10段與隊友會合。惡劣天氣和泥濘的道路，令他們的行程比預期艱難，於凌晨2時才完成行程。翌日Sarah和丈夫與另外兩位隊友會合，陪同他們跑最後3公里到達終點，於星期日凌晨12時40分左右，大家都平安地完成了這次壯舉。