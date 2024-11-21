家長對HPV認知不足 宜把握補打疫苗機會

香港兒童免疫接種計劃自2019/2020學年起，為小五和小六女童推出HPV疫苗接種計劃，而最近衛生署亦公布，將展開一次性HPV疫苗補種計劃，為2004年或以後出生的女生免費接種疫苗。惟港大醫學院藥理及藥劑學系研究發現，小學生家長對HPV普遍認識不足，或影響小朋友將來的健康。 香港大學藥理及藥劑學系高級講師朱幗珮表示，研究發現家長對HPV的認知普遍不足，「關於傳播途徑，有四成家長以為HPV經血液傳播，或誤解子女感染風險不高，而其實HPV是透過性接觸傳染；其次，七成家長不知道感染HPV後可以沒有徵狀，或誤以為很明顯就能偵察出HPV引起的疾病；問及癌症風險，雖逾半知道可引致子宮頸癌，但口咽癌、肛門癌和陰莖癌，能答到的不足10%。這些誤解都可能影響家長是否為子女接種HPV疫苗的決定。」

做好家長公眾教育 研究的另一個發現是，只有4.9%家長表示女兒有接種HPV疫苗，而衛生防護中心數據指該年度的到校接種率為85%。朱幗珮認為有關落差原因之一可能是家長未有細心閱讀有關疫苗接種通告，「相信不少家長不太了解香港兒童免疫接種計劃的內容，尤其HPV疫苗相對較新加入。我認為需要多向家長做一些公眾教育，未必要花費大量人力物力，可能在一些學校的家長溝通平台中發放特別訊息講解HPV疫苗，加深家長對於HPV疫苗的了解。另外，家長也可為子女開通醫健通帳戶，方便將來可在當中查看疫苗紀錄。」 男生也有感染風險 坊間不少地方會將HPV疫苗翻譯為「子宮頸癌疫苗」，朱幗珮認為有需要更正，「雖說最初用此中文名會更易讓人明白，不過同時令人忽略男女都一樣有感染風險，而引致不同癌症。」現時不少國家和地區已將HPV疫苗接種計劃涵蓋至男生，朱幗珮也希望香港可以跟隨，「當然政府有其各方面的考慮，包括檢測相關的效用數據等，及先做好女生的接種。未來希望可以為男生接種，能夠讓男生也主動地預防HPV。」



愈早接種愈好 現時9價HPV疫苗能預防9種較高風險的HPV型號，如果在接種之前已感染到某HPV型號，即使事後接種疫苗，亦會減少疫苗所提供的保護。朱幗珮續指，「現在的建議是小朋友在9歲開始已經可以接種疫苗，希望小朋友在有性接觸、有HPV感染風險前做好預防。政府即將開展的HPV疫苗補種計劃是一個很好的計劃，希望家長可以明白其重要性，讓女兒補打。」 HPV疫苗補種計劃將分3個階段進行，今年12月2日開始先為就讀本港中學中五或以上全日制女學生接種；第二階段於明年第一季展開，對象為2004至2008年出生，並於本港專上學院或大學就讀的女性香港居民；第三階段於明年上半年開始，為2004至2008年出生並已完成本地學業的女性香港居民補種HPV疫苗。