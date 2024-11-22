小便｜夜尿多於一次即確診 夜尿症4大分類

正常人一般每4小時小便一次，排尿量約為300至500毫升，而由於睡覺時身體會增加抗利尿荷爾蒙的分泌，大部分人一晚只會起床小便一次。但如果起床小便次數多過一次，就可能是夜尿症。

睡到一半要起床小便，嚴重時甚至一晚要起床幾次，可能是患有夜尿症。不過除了夜尿症外，有夜尿問題亦可能是心臟衰竭、糖尿病、中風等疾病。

夜尿症 的分類

夜間多尿症 (Nocturnal Polyuria)

有研究顯示，超過七成的夜尿症是由夜間多尿症引起，即指夜間的小便量比正常人多，可能是抗利尿荷爾蒙分泌不足、晝夜尿液製造量顛倒或睡前飲太多利尿飲品所致。

膀胱容量減少 (Diminished Bladder Capacity)

此類成因包括膀胱過度活躍症及尿道阻塞，導致膀胱容量減少，患者的小便次數會增加。