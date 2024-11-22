小便｜夜尿多於一次即確診 夜尿症4大分類

睡到一半要起床小便，嚴重時甚至一晚要起床幾次，可能是患有夜尿症。不過除了夜尿症外，有夜尿問題亦可能是心臟衰竭、糖尿病、中風等疾病。
正常人一般每4小時小便一次，排尿量約為300至500毫升，而由於睡覺時身體會增加抗利尿荷爾蒙的分泌，大部分人一晚只會起床小便一次。但如果起床小便次數多過一次，就可能是夜尿症。
夜尿症的分類
夜間多尿症 (Nocturnal Polyuria)
有研究顯示，超過七成的夜尿症是由夜間多尿症引起，即指夜間的小便量比正常人多，可能是抗利尿荷爾蒙分泌不足、晝夜尿液製造量顛倒或睡前飲太多利尿飲品所致。
膀胱容量減少 (Diminished Bladder Capacity)
此類成因包括膀胱過度活躍症及尿道阻塞，導致膀胱容量減少，患者的小便次數會增加。
夜尿多代表咩問題？一晚去幾次廁所算正常？
混合型夜尿症
混合症的患者可能患有夜間多尿症的同時，膀胱容量減少亦減少，此類患者需先評估主要成因，再進行合適治療。
多尿症 (Polyuria)
最後一種為多尿症，成因包括尿崩症及糖尿病，尿崩症是指患者腎臟水分再吸收功能出現異常，導致尿量大增，亦會導致脫水、口渴及飲水量增加等問題。