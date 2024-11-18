替自己的健康算命 基因檢測為身體趨吉避凶

近年來常有人詢問基因檢測問題。樂生療養院健檢中心家醫科郭紋翠主任說，以往的醫療模式是有症狀就醫才進行檢查與治療，而預防醫學的觀念，則是在疾病發生前就能夠預防及延緩疾病的發生。基因檢測就是一種預知疾病風險的工具，像是替自己的健康算命，根據檢測結果與健康檢查數據比對後進行推斷，提供應調整的生活形態及促進健康的方式，趨吉避凶。

基因密碼獨一無二 可預測癌症、代謝等疾病風險

郭紋翠醫生解釋，基因是遺傳密碼，每個人與生俱來的基因都不同，許多疾病，像是癌症、阿茲海默症及一些罕見疾病與基因有強烈關聯。例如可以利用遺傳疾病基因(如ApoE基因)檢測出高風險阿茲海默症罹病者，而家族有乳癌病史的人也可檢測乳癌基因。至於懷疑暴露於致癌物質造成基因突變產生癌症的人，可嘗試癌症基因檢測，進行癌症診斷及標靶藥物治療選擇。

另外，基因檢測也可以預測老化及代謝相關疾病風險，如糖尿病、心血管疾病及高膽固醇等。而藥物代謝檢測，例如有一種常用在中風病患的抗凝血劑，某些人先天就有抗藥性，如果這些人使用這個藥物，療效有限，倘若經由檢測發現抗藥基因，醫生可以調整為更有效的藥物。此外，擔心酒醉失態的人士，則可以酒精代謝基因檢測，避免酒後嚴重狀況發生。