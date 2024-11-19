淮山功效｜保護胃部健脾益氣 止咳降血糖

淮山又稱薯蕷、山藥是常見的食材，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶功用，對於脾胃虛弱、倦怠無力、食欲不振、肺氣虛燥、消渴尿頻等狀況都有幫助，並且可以有助消化、止咳、祛痰、抗敏和降血糖等作用。

淮山含薯蕷鹼醣蛋白 保護胃部黏膜

好處多多的淮山（Dioscorea polystachya/Chinese yam/Chinese potato），屬於薯蕷類(Dioscorea polystachya)，蘊含薯蕷鹼(Dioscorine)，以及高黏度的醣蛋白，能夠保護胃部黏膜，幫助腸道系統運作，其抗性澱粉也能緩和血糖的飆升速度。