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健康
2024-11-19 10:30:00

滋潤食物｜秋天身體唔夠水易熱氣 蛋黃、淮山等4款幫到你

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秋天開始乾燥。

秋天開始乾燥。

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秋天開始乾燥，如果身體不夠滋潤，就很容易變得熱氣，這時候就需要進食蛋黃、淮山等滋潤食物，幫助身體滋潤養陰，迎接冬天。

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滋潤4大原則

中醫認為，身體保持「滋潤」要遵守4大原則，氣、血、津、液，津指身體中較明顯、流動性高的身體水分，包括唾液、淚水等；液則指流動性較慢、較為黏稠用於支撐身體結構的水分，例如關節液。如身體不夠滋潤，津、液的運行就會大受影響。

日常生活中，如果想身體水分除了飲水外，亦可進食滋潤養陰的食物。

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滋潤食物｜身體唔夠水易熱氣 推介4款滋潤食物

滋潤食物一：蛋黃

滋潤食物一：蛋黃

蛋黃的滋潤能力高，尤其是鴨蛋，以生或半生熟的方式食用會更佳，但對蛋敏感，或腸胃易敏感的人士則未必適合食用。

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滋潤食物二：燕窩

滋潤食物二：燕窩

燕窩中的水分在體內不會容易轉變成濕氣，不會對身體造成負擔，而且大部分人的體質都適合食用。

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滋潤食物三：淮山

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淮山適合有久瀉問題的人士，可幫助大便變硬，鎖住水分，以滋潤身體，但本身並無滋潤身體的功效。

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滋潤食物三：甘蔗

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甘蔗常用於發炎、火氣熱病後，對於肺及氣管長期發炎的患者有很好的滋潤效果。有中醫提醒，甘蔗汁最好選烤過的甘蔗，才有效滋補身體。

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