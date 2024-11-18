穩醣只懂戒口？ 避開一盎兩件的陷阱

日常生活中，飲茶和吃點心是一種不可或缺的樂趣！即使是早、午或下午茶時段，也能歎盡各式各樣的點心，完全不受時間限制。然而，這些傳統的點心可能暗藏危機，食用後容易令體內醣分水平增升，從而引起健康危機。那麼對於糖友*們來說，飲茶是否一件可望不可及的事？糖友從日常飲食中或許會戒口，哪麼是否更要「戒飲茶」？
教您揀啱點心美食 穩醣有辦法！
穩醣是一眾糖友的日常挑戰，但絕對不是「無啖好食」，選對低升糖指數（GI）的食物及小心碳水化合物的攝取就更為重要！升糖指數（GI）是一個反映食物內的碳水化合物進入身體後，對體內醣分水平升幅反應的數值。較低的GI數值，代表其消化和吸收速度較慢，繼而令體內醣分升幅也較慢，有助減緩體內醣分變化速度，同時減少飢餓感。
在芸芸的點心美食裏，糖友也可留意以下幾方面：
1. 食物加工及精製澱粉的使用：常見於包或糕點的麵粉是屬於精製澱粉，穀物經過多次加工才磨製成粉，升糖指數較高，營養素亦有所流失，如：馬拉糕、叉燒包、油炸鬼。
至於大家喜愛的腸粉，則混合不同粉類製成，如：粘米粉、粟粉、澄粉。加上澱粉糊化程度較高，易於消化，亦屬中至高GI食物。
2. 烹煮時間：飲茶時，大家亦有機會揀選粥品，其烹煮時間較長，糊狀的食物較易吸收和消化，亦會導致GI值提升。
3. 食物黏性：糯米屬於黏性較大的食材，同時也會影響GI值。因此，我們要多加注意加入了糯米的點心，如：鹹肉粽、糯米雞、糯米卷。
糖友迷思您要知？！
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只要不吃碳水化合物，就能夠穩醣？
完全不攝取碳水化合物，並不一定能達到理想的穩醣效果，反而可能會帶來其他健康風險。由於碳水化合物是身體的重要能量來源，對於糖友來說，全面均衡營養亦很重要，每餐都要有適當的碳水化合物、蛋白質、膳食纖維以及好脂肪。而一些營養素亦可以有助控制體內醣分，減慢醣分吸收，例如鋅、維他命 D、肌醇（維他命B8）。
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必須禁止進食甜食？
過多攝取醣分或長期處於高醣飲食習慣，會對健康造成多方面的影響，例如體重增加和肥胖，可能導致體內醣分不穩。糖友並不需要完全禁止進食甜食，但需要謹慎控制攝取量和頻率，以及關鍵在於如何選擇和搭配食物。糖友應選擇低升糖指數（GI）的甜食，以避免過量糖分的攝取。
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在享受飲茶和品嘗各式點心的同時，糖友們的健康管理依然至關重要，更可選擇合適的飲品來搭配這些美食。怡保康®或有助於穩定血糖1。怡保康®是低升糖指數（GI）配方2的全面均衡營養品。同時含有18種維他命及礦物質，當中更有4倍肌醇3，配方組合有助減慢醣分吸收4，穩定體內醣分。臨床醫學證實1日即見效5，4星期全效穩醣6,7！
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