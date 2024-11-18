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健康
2024-11-18 10:30:00
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穩醣只懂戒口？ 避開一盎兩件的陷阱

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穩醣只懂戒口？ 避開一盎兩件的陷阱

穩醣只懂戒口？ 避開一盎兩件的陷阱

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日常生活中，飲茶和吃點心是一種不可或缺的樂趣！即使是早、午或下午茶時段，也能歎盡各式各樣的點心，完全不受時間限制。然而，這些傳統的點心可能暗藏危機，食用後容易令體內醣分水平增升，從而引起健康危機。那麼對於糖友*們來說，飲茶是否一件可望不可及的事？糖友從日常飲食中或許會戒口，哪麼是否更要「戒飲茶」？

 

教您揀啱點心美食 穩醣有辦法！

穩醣是一眾糖友的日常挑戰，但絕對不是「無啖好食」，選對低升糖指數（GI）的食物及小心碳水化合物的攝取就更為重要！升糖指數（GI）是一個反映食物內的碳水化合物進入身體後，對體內醣分水平升幅反應的數值。較低的GI數值，代表其消化和吸收速度較慢，繼而令體內醣分升幅也較慢，有助減緩體內醣分變化速度，同時減少飢餓感。

在芸芸的點心美食裏，糖友*們應該如果選擇點心進食？

在芸芸的點心美食裏，糖友*們應該如果選擇點心進食？

在芸芸的點心美食裏，糖友也可留意以下幾方面：

1. 食物加工及精製澱粉的使用：常見於包或糕點的麵粉是屬於精製澱粉，穀物經過多次加工才磨製成粉，升糖指數較高，營養素亦有所流失，如：馬拉糕、叉燒包、油炸鬼。

至於大家喜愛的腸粉，則混合不同粉類製成，如：粘米粉、粟粉、澄粉。加上澱粉糊化程度較高，易於消化，亦屬中至高GI食物。

2. 烹煮時間：飲茶時，大家亦有機會揀選粥品，其烹煮時間較長，糊狀的食物較易吸收和消化，亦會導致GI值提升。

3. 食物黏性：糯米屬於黏性較大的食材，同時也會影響GI值。因此，我們要多加注意加入了糯米的點心，如：鹹肉粽、糯米雞、糯米卷。

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糖友迷思您要知？！

  1. 只要不吃碳水化合物，就能夠穩醣？

完全不攝取碳水化合物，並不一定能達到理想的穩醣效果，反而可能會帶來其他健康風險。由於碳水化合物是身體的重要能量來源，對於糖友來說，全面均衡營養亦很重要，每餐都要有適當的碳水化合物、蛋白質、膳食纖維以及好脂肪。而一些營養素亦可以有助控制體內醣分，減慢醣分吸收，例如鋅、維他命 D、肌醇維他命B8）

  1. 必須禁止進食甜食？

過多攝取醣分或長期處於高醣飲食習慣，會對健康造成多方面的影響，例如體重增加和肥胖，可能導致體內醣分不穩。糖友並不需要完全禁止進食甜食，但需要謹慎控制攝取量和頻率，以及關鍵在於如何選擇和搭配食物。糖友應選擇低升糖指數（GI）的甜食，以避免過量糖分的攝取。

 

怡保康®您的穩醣好拍檔 吃得放心又健康

在享受飲茶和品嘗各式點心的同時，糖友們的健康管理依然至關重要，更可選擇合適的飲品來搭配這些美食。怡保康®或有助於穩定血糖1。怡保康®低升糖指數（GI）配方2的全面均衡營養品。同時含有18種維他命及礦物質，當中更有4倍肌醇3，配方組合有助減慢醣分吸收4，穩定體內醣分。臨床醫學證實1日即見效5，4星期全效穩醣6,7

 

健康認證 信心之選

✓ 營養組合符合美國糖尿病協會建議8

✓ 全港銷量No.1穩醣營養品9

✓ 最多香港受訪私家醫生推薦（給關注穩醣人士的營養補充品）10

糖友可用怡保康®作代餐，每日2杯，例如早上飲茶後，下午可以怡保康®作午餐／下午茶，飽肚感長達4小時11，晚上再吃正常的晚餐！

即使是飲茶、吃點心，都能享受美味，確保健康無虞！

 

*  糖友指需要進行低糖飲食的人士
1  與一般早餐相比；配合綜合管理，包括適當飲食及運動。
2  粉裝低升糖指數(GI) = 31，即飲裝低升糖指數(GI) = 27
3  新裝怡保康®粉裝每100毫升含337.9毫克肌醇; 即飲裝每100毫升含292毫克肌醇。舊裝怡保康®粉裝每100毫升含84毫克肌醇; 即飲裝不含肌醇。
4  Tey, Siew Ling et al. Frontiers in nutrition vol.11 1400580.15 Jul.2024.
5  Mottalib et al. Nutrients. 2016 Jul 22;8(7):443. 
6  Mohan et al. J Assoc Physicians India. 2019 Dec;67(12):25-30.
7  Peng et al., Br J Nutr. 2019 Mar 14;121(5):560-566
8  符合美國糖尿病協會之膳食纖維、鈉、單元不飽和脂肪酸、多元不飽和脂肪酸、反式脂肪酸及飽和脂肪酸建議
9  根據NielsenIQ 2014年10月至2023年9月全港營養飲品 (特別在包裝上列明是適合關注血糖的人士 / 此產品或有助穩定血糖 / 此產品適用於關注血糖的人士 / 此產品供關注血糖的人士服用,) 零售調查報告 (©2023 尼爾森公司版權所有)
10  IQVIA 香港2023 HCP Diabetes Nutrition study 訪問12名香港註冊私家内分泌及糖尿科醫生 (2023年12月- 2024年2月)
11  Devitt et al. Appetitive Response of a Glycemia-targeted specialized-nutrition breakfast in people with type-2 diabetes. Clinical Nutrition Week. 2014. A68
此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。
HKG.2024.55846.GLU

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