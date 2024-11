穩醣只懂戒口? 避開一盎兩件的陷阱

日常生活中,飲茶和吃點心是一種不可或缺的樂趣!即使是早、午或下午茶時段,也能歎盡各式各樣的點心,完全不受時間限制。然而,這些傳統的點心可能暗藏危機,食用後容易令體內醣分水平增升,從而引起健康危機。那麼對於糖友*們來說,飲茶是否一件可望不可及的事?糖友從日常飲食中或許會戒口,哪麼是否更要「戒飲茶」? 教您揀啱點心美食 穩醣有辦法! 穩醣是一眾糖友的日常挑戰,但絕對不是「無啖好食」,選對低升糖指數(GI)的食物及小心碳水化合物的攝取就更為重要!升糖指數(GI)是一個反映食物內的碳水化合物進入身體後,對體內醣分水平升幅反應的數值。較低的GI數值,代表其消化和吸收速度較慢,繼而令體內醣分升幅也較慢,有助減緩體內醣分變化速度,同時減少飢餓感。

在芸芸的點心美食裏,糖友也可留意以下幾方面: 1. 食物加工及精製澱粉的使用:常見於包或糕點的麵粉是屬於精製澱粉,穀物經過多次加工才磨製成粉,升糖指數較高,營養素亦有所流失,如:馬拉糕、叉燒包、油炸鬼。 至於大家喜愛的腸粉,則混合不同粉類製成,如:粘米粉、粟粉、澄粉。加上澱粉糊化程度較高,易於消化,亦屬中至高GI食物。 2. 烹煮時間:飲茶時,大家亦有機會揀選粥品,其烹煮時間較長,糊狀的食物較易吸收和消化,亦會導致GI值提升。 3. 食物黏性:糯米屬於黏性較大的食材,同時也會影響GI值。因此,我們要多加注意加入了糯米的點心,如:鹹肉粽、糯米雞、糯米卷。

糖友迷思您要知?! 只要不吃碳水化合物,就能夠穩醣? 完全不攝取碳水化合物,並不一定能達到理想的穩醣效果,反而可能會帶來其他健康風險。由於碳水化合物是身體的重要能量來源,對於糖友來說,全面均衡營養亦很重要,每餐都要有適當的碳水化合物、蛋白質、膳食纖維以及好脂肪。而一些營養素亦可以有助控制體內醣分,減慢醣分吸收,例如鋅、維他命 D、肌醇(維他命B8)。 必須禁止進食甜食? 過多攝取醣分或長期處於高醣飲食習慣,會對健康造成多方面的影響,例如體重增加和肥胖,可能導致體內醣分不穩。糖友並不需要完全禁止進食甜食,但需要謹慎控制攝取量和頻率,以及關鍵在於如何選擇和搭配食物。糖友應選擇低升糖指數(GI)的甜食,以避免過量糖分的攝取。 怡保康®您的穩醣好拍檔 吃得放心又健康 在享受飲茶和品嘗各式點心的同時,糖友們的健康管理依然至關重要,更可選擇合適的飲品來搭配這些美食。怡保康®或有助於穩定血糖1。怡保康®是低升糖指數(GI)配方2的全面均衡營養品。同時含有18種維他命及礦物質,當中更有4倍肌醇3,配方組合有助減慢醣分吸收4,穩定體內醣分。臨床醫學證實1日即見效5,4星期全效穩醣6,7! 健康認證 信心之選 ✓ 營養組合符合美國糖尿病協會建議8 ✓ 全港銷量No.1穩醣營養品9 ✓ 最多香港受訪私家醫生推薦(給關注穩醣人士的營養補充品)10 糖友可用怡保康®作代餐,每日2杯,例如早上飲茶後,下午可以怡保康®作午餐/下午茶,飽肚感長達4小時11,晚上再吃正常的晚餐! 即使是飲茶、吃點心,都能享受美味,確保健康無虞!

* 糖友指需要進行低糖飲食的人士

1 與一般早餐相比;配合綜合管理,包括適當飲食及運動。

2 粉裝低升糖指數(GI) = 31,即飲裝低升糖指數(GI) = 27

3 新裝怡保康®粉裝每100毫升含337.9毫克肌醇; 即飲裝每100毫升含292毫克肌醇。舊裝怡保康®粉裝每100毫升含84毫克肌醇; 即飲裝不含肌醇。

4 Tey, Siew Ling et al. Frontiers in nutrition vol.11 1400580.15 Jul.2024.

5 Mottalib et al. Nutrients. 2016 Jul 22;8(7):443.

6 Mohan et al. J Assoc Physicians India. 2019 Dec;67(12):25-30.

7 Peng et al., Br J Nutr. 2019 Mar 14;121(5):560-566

8 符合美國糖尿病協會之膳食纖維、鈉、單元不飽和脂肪酸、多元不飽和脂肪酸、反式脂肪酸及飽和脂肪酸建議

9 根據NielsenIQ 2014年10月至2023年9月全港營養飲品 (特別在包裝上列明是適合關注血糖的人士 / 此產品或有助穩定血糖 / 此產品適用於關注血糖的人士 / 此產品供關注血糖的人士服用,) 零售調查報告 (©2023 尼爾森公司版權所有)

10 IQVIA 香港2023 HCP Diabetes Nutrition study 訪問12名香港註冊私家内分泌及糖尿科醫生 (2023年12月- 2024年2月)

11 Devitt et al. Appetitive Response of a Glycemia-targeted specialized-nutrition breakfast in people with type-2 diabetes. Clinical Nutrition Week. 2014. A68 此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。 HKG.2024.55846.GLU