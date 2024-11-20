組織碎化技術 下一步聚焦乳癌

組織碎化技術(Histotripsy)透過聚焦高強度超聲波，破壞液化目標腫瘤細胞，現時可用於治療肝癌。中大醫學院剛獲李嘉誠基金會捐贈Histotripsy 2.0系統，除了會應用於原發於或轉移至肝臟的腫瘤外，亦將展開臨床研究，把技術擴展至乳癌甚至其他癌症之上。

中大醫學院影像及介入放射學系系主任高士進教授指，組織碎化技術是利用短促、高振幅的超聲波脈衝，精準地對腫瘤發放能量，令腫瘤產生氣泡雲。微氣泡在不斷膨脹和收縮之下，使癌細胞氣化及死亡。「由於能量以脈衝形式發放，中間有時間可以冷卻，故對腫瘤周圍組織只產生微弱熱力，不會造成破壞。」