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健康
2024-11-22 15:40:00

縮胃手術有為甚麼會瘦？咩減肥人士啱用一文睇清

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減肥｜縮胃手術有幾有效？原理係點？咩人啱用？

減肥｜縮胃手術有幾有效？原理係點？咩人啱用？

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減肥是終生事業，但對於嚴重肥胖人士，要控制飲食和做運動都不是一件簡單的事。最近便有美國情侶齊齊做垂直袖狀胃切除手術(俗稱縮胃手術)，手術至今二人合共減了332磅！以下就解說手術的原理。

垂直袖狀胃切除手術減少飢餓素分泌

縮胃手術驟耳聽就是將胃容量縮小，使食量減少而達到減肥效果。其實這只是其中一個效果。手術會將胃的大彎切除，剩下大約150毫升的小容量，除減低食量外，亦使胃部減少了飢餓素(Ghrelin)分泌。飢餓素與身體能量平衡機制有關，當血液中肌餓素愈多，會增加食物的攝取次數，當攝取的能量愈多，人使愈容易肥胖。手術後減少了飢餓素分泌，自然會令胃口下降，對於減重有一定幫助。

日常養生貼士，巨闕：肚臍上方兩個四橫指處。可養心安神，改善心臟問題（am730製圖） 日常養生貼士，三陰交：腳內踝尖上方四橫指、脛骨後緣凹陷處。可健脾益氣、補肝腎（am730製圖） 日常養生貼士，足三里：外膝眼直下四橫指處。溫熱此穴有助提升免疫力，扶正袪邪（am730製圖） 日常養生貼士，腎俞：肚臍正後方旁開二橫指處。可補腎、治腰痛，並改善聽力（am730製圖）

對二型糖尿病有好處

另一方面，由於胃容量縮小，食物會更快進入腸道，繼而提早刺激腸道釋放腸泌素。腸泌素的的作用可以抑制胃部排空，同時令神經中樞的下視丘產生飽足感，因此有抑制食慾及控制體重的作用。同時，當血糖過高時會促進胰島素分泌，對二型糖尿病患者也有好處。

研究：快步走顯著減低二型糖尿病風險

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縮胃手術

縮胃手術除令胃容量減少，也從內分泌方面幫助減重。

2年減七成多餘體重

由於縮胃手術始終屬於較極端的減重方法，當然要視乎成效而決定是否採用。其成效相當不俗，研究指出術後兩年內約可減去1015BMI指數，或約七成多餘體重。而醫生會建議BMI超過35人士，無論有否患上相關嚴重疾病；BMI超過30，並患上二型糖尿病或代謝綜合症，而未能靠生活習慣及藥物控制的人士，考慮縮胃手術。

體重管理方法多手術縮胃唔會餓

拒絕進食

縮胃手術後會減少進食慾望。

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