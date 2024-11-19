能言善道變沉默 以為腦中風其實是腦瘤

一名60歲陳姓男子，個性幽默、能言善道，但今年7月起家人發現他突然變得沉默寡言，9月初突然出現說話含糊不清、右側肢體無力症狀，家人以為他腦中風緊急送院就醫，醫院檢查赫然發現左腦竟有顆腫瘤！經手術切除後，陳先生恢復昔日性格，目前病況穩定，持續進行化療與電療中。

原本懷疑腦中風 卻是惡性腫瘤 衛生福利部臺中醫院神經外科主任陳典廷指出，陳先生就醫時明顯看到右側肢體無力、說話模糊不清，個性沉默不說話，陪同的家人指出，患者身高約170公分、體重原本65公斤，最近3個月就掉了10公斤，到住家附近診所檢查都沒查出原因，最近因為發現原本很能聊的他突然性格大變，不愛說話還講話不清、右側手腳無力，懷疑是腦中風，趕快送他就醫。 經過醫療團隊進行磁振造影等一系列檢查，意外發現患者左側前腦有顆3公分腫瘤，切片後證實是惡性多形性膠質母細胞瘤。

3D 立體導航 手術精準切除病兆 經3D立體導航精準定位，術中並以螢光顯微鏡精確抓準腫瘤位置，再以手術精準切除病兆，大幅降低正常腦細胞與神經手術中受損情況；術後患者右側手腳無力症狀解除，個性、語言能力也也恢復如往昔，目前正配合腫瘤團隊進行化療與放療，病況穩定。

多形性膠質母細胞瘤 成人常見腦部腫瘤 陳典廷主任提醒，多形性膠質母細胞瘤是成人常見的腦部腫瘤，約佔顱内腫瘤的10%至15%，好發於45至55歲，發生率約10萬分之2至3，症狀依照腫瘤壓迫位置可能出現頭痛、噁心想吐、肢體乏力、個性改變等症狀，目前治療仍以手術合併放射治療、化學治療為主，但因癌細胞不易根除且容易復發，屬於十分棘手難以治療的疾病，提醒大眾出現上述症狀應立即就醫檢查，早期發現早期治療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】