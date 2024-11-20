膝關節受損非長者專利 精準機械臂膝關節手術 術後數小時下床復原快

退化性膝關節炎雖然較常見於長者身上，但亦不乏年輕患者，而且惡化速度、困擾可能比長者患者更甚。香港港安醫院—司徒拔道骨科顧問醫生張文康提醒年輕患者宜及早接受治療。同時，香港港安醫院—司徒拔道與捷邁邦美合作，成立大中華區首個「ROSA機械臂手術卓越發展中心」。

年輕患者困擾更大 加拿大研究指，20至54歲人士中多達三成人患有膝關節炎，估計與運動創傷及肥胖有關。研究同時發現，年輕患者因而出現疼痛的比較年長者高，在20至44歲患者中逾三成人出現嚴重及頻密的關節痛，也有近35%人睡眠受影響；新加坡研究則發現年輕患者數目有上升趨勢。張文康補充，部分年輕個案惡化速度比年長患者快，而他們往往處於事業衝刺搏殺期，如未有及時求醫治療，除影響日常生活，更可能工作、家庭和社交均受拖累。「建議患者勿死頂，以免令問題惡化。」

提升精準度 針對膝關節治療主要是運動、藥物、物理治療及膝關節置換術，張文康表示，醫生大多會先建議藥物及物理治療處理，但如未能改善，或者症狀嚴重影響日常生活，就可能要考慮膝關節置換術。近年機械臂手術廣泛應用於各專科中，膝關節置換術也不例外，利用電腦智能運算、3D 立體解剖影像、全時定位追蹤導航、多動向機器人手臂等，令手術更精準、安全、患者預後恢復更理想，有望提升治療效率，加快患者回復正常生活的時間。有研究指，假體放置的準確性由 80%提升至 95%，效果相當理想。同時，手術帶來的軟組織創傷亦較小，有利加快患者康復，甚至術後數小時便可下床，對年輕患者尤其重要。

成立ROSA 機械臂手術卓越發展中心 香港港安醫院—司徒拔道與捷邁邦美合作，成立大中華區首個「ROSA機械臂手術卓越發展中心」。為大中華區及亞太地區的骨科醫生提供機械臂關節置換手術的訓練基地，進行相關的培訓及學術交流，期望區內日後有更多骨科中心能提供相關手術，令機械臂關節手術可以更為普及，為更多有需要患者提供更具質素的治療效果。