花生功效｜適量攝取提升記憶力 含蛋白質、膳食纖維及維他命

不少人都喜歡「食花生」，其實花生亦有不少益處，適量攝取花生可提升記憶力，亦對心臟健康相當有益！下次「食花生」時可以試下真係打開一包花生！
每100克的花生約有506卡路里，亦富含蛋白質、膳食纖維及維他命B1、B2、B3、C、E等。只要不過量攝取，其實對人體十分有益。
好處一：減心臟病風險
花生中含有不飽和脂肪酸，可降低患上心臟病的風險，過去曾有研究指出，只要每周攝取兩次或以上的花生，可將心血管疾病的風險降低13%至19%，及減少患上冠心病的風險達15%至23%。
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好處二：降膽固醇
花生中亦含有大量的亞油酸(Omega-6)，可降低體內的壞膽固醇，及增加好膽固醇，保護細胞的結構、調節代謝功能及促進免疫反應等。
多定少才好？壞膽固醇要少但好膽固醇也不能太多
好處三：抗氧化
花生是少數含有抗氧化物質白藜蘆醇的植物，白藜蘆醇為一種化學物質，亦是最有效的抗衰老物質之一，有抗老化、抗糖尿病、抗癌化及抗失智等功效。
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好處四：改善記憶力
過去曾有研究發現，經常食花生或花生醬的年輕人，由於攝取了花生中的多酚，其記憶力有明顯的改善，而且有助降低焦慮及抑鬱程度。