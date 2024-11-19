花生功效｜適量攝取提升記憶力 含蛋白質、膳食纖維及維他命

不少人都喜歡「食花生」，其實花生亦有不少益處，適量攝取花生可提升記憶力，亦對心臟健康相當有益！下次「食花生」時可以試下真係打開一包花生！

每100克的花生約有506卡路里，亦富含蛋白質、膳食纖維及維他命B1、B2、B3、C、E等。只要不過量攝取，其實對人體十分有益。