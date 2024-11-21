薑黃功效｜降膽固醇緩解過敏等5大好處 兩類人有禁忌

薑黃（Turmeric）是一種具有很高營養價值的食材，常吃對身體有很多好處，包括增強免疫力、幫助降低擔固醇，強大的抗氧化更能減低患病風險，而且用途十分廣泛，將它加入食譜一點也不困難，除了用來製作咖喱，也可加入鮮奶令其變身成營養滿滿的黃金牛奶！