貧血症狀包括長期頭暈、心悸！地中海貧血及缺鐵性貧血改善方法一文睇清

43歲黃小姐，長期有頭暈、全身虛弱、手腳冰冷、心悸等症狀。近幾個月開始出現胸悶，以及輕微活動就會呼吸困難。她懷疑自己是否有心臟或腦部疾病，求診經檢查發現為缺鐵性貧血。
貧血易頭暈心悸 常被誤認心血管、內分泌問題
世界衛生組織對貧血的定義為男性血紅素<13g/dL，女性<12g/dL，約有10%至20%的人有貧血問題，年輕女性和65歲以上老年人尤為常見。台南市立醫院家醫科醫師曾彥勳指出，常見症狀為容易頭暈、呼吸困難、心悸、易倦怠等。病人常以為自己是心臟、腦血管或其它內分泌代謝的疾病。
鐵劑補充+調整飲食習慣 改善貧血狀況
曾彥勳醫師說，黃小姐臉色、結膜皆很蒼白，心跳過快，且飲食習慣少吃肉，偶會喝咖啡，茶葉提神，排便和月經量大致都還算正常。因此，安排抽血檢驗，發現黃小姐為嚴重貧血，進一步驗鐵更呈現嚴重缺乏。
於是給予鐵劑補充，並建議調整飲食習慣，肉、蛋、海鮮、深綠葉蔬菜、豆類、堅果類等適量補充，避免隨餐飲用茶葉或咖啡；經6個月治療，貧血狀況已獲改善，頭暈、心悸、胸悶等問題也不再困擾她。
地中海貧血以遺傳為主 缺鐵性貧血致腸胃道血液流失
曾彥勳醫師表示，根據紅血球體積大小，區分為小球、正常血球、或巨球性貧血。門診常見的小球性貧血，則以缺鐵性貧血和地中海貧血為主，兩者為常見的貧血。地中海貧血一般以遺傳為主，較難有效治療；而缺鐵性貧血一般則以腸胃道血液流失，女性月經量過多，或營養吸收缺乏為主，只要找出病因進行治療，一般都能獲得不錯的改善。
以鐵劑補充為主 可搭配維他命C
缺鐵性貧血的治療以鐵劑補充為主，可搭配維他命C幫助吸收。療程大致需半年(一般目標為血紅素正常後，再補充3個月)，並且定期跟進。曾彥勳醫師提醒，勿擅自補充鐵劑，應由醫師診斷，以免輕則花錢又不能對症下藥，重則延誤疾病病程，而造成遺憾。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】