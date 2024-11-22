進補要留意3要點！補性過強藥材恐令三高控制欠佳

天氣漸涼，華人往往習慣在寒冷時節選擇中藥進補來養生，但現代人由於物質基礎提升，大多是營養過剩或營養不均衡的體質，不宜使用過多肥甘厚味之品，否則不當進補反而傷身。
溫補、平補和涼補 這樣選擇避免傷身
臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥劑師林晉暉說明，三高的慢性病患者亦不宜隨意使用補性太強的藥材，以免造成血壓過高、血糖控制不佳。應把握中醫「虛者補之，寒者溫之」辨證施補的原則，選擇合適中藥材或膳食，也要注意是否有藥物交互作用的風險。進補方式概括分三種：
- 溫補
溫補又稱熱補，適合虛寒體質的人。怕冷、手腳冰冷的陽虛體質者，可使用牛肉、羊肉、烏骨雞、桂圓等溫性食材，搭配山藥、生薑等藥材燉煮，用以改善寒性體質。若是容易頭暈、疲倦無力、面色蒼白的氣血兩虛體質，則適合使用黃耆、當歸等組成補養氣血，可搭配烏骨雞或排骨燉煮。
- 平補
平補使用溫和的藥膳進行調養，適合一般無特殊體質的人群。四神湯是一個不錯的選擇，既不會太過燥熱，又能增加消化功能，適合大多數人在冬天進補時使用。
- 涼補
燥熱體質的人應選擇涼補，適合食用螃蟹、蠔、紫菜、蓮藕等食材，有助於降火清熱。如果容易出現口破、便秘等燥熱症狀，可以使用百合、銀耳、蓮子搭配食材料理，達到養陰清熱的效果。
安全進補三要點 防補過頭、藥物交互作用
林晉暉提醒，安全進補應避開三誤區：
- 補過頭的風險：進補時的用藥劑量需控制，並非「愈多愈好」，過量進補可能對身體造成負擔、導致上火、消化不良等問題。
- 購買正品中藥材：應選擇合法的藥房或中藥商，品質安全才有保障。藥品應有完整的包裝標示，如：品名、有效期間、保存方法及使用注意事項等。避免選購到品質不良或來源不明的中藥材。
- 留意藥物交互作用：慢性病患者如長期服用西藥，在使用中藥進補時，應注意是否有不適的異常症狀發生，並定期量測血壓及相關檢驗數值，以瞭解病情控制情形。
進補前應先瞭解體質 可先諮詢中醫師評估
進補前應先瞭解體質才能安心進補，由於體質因人而異，建議可先諮詢中醫師評估體質並調整選用藥膳方藥，亦不宜濫吃坊間補品。此外，搭配均衡飲食、規律作息和適度運動，有助提升免疫力，更有效率養生。
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