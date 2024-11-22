進補要留意3要點！補性過強藥材恐令三高控制欠佳

溫補又稱熱補，適合虛寒體質的人。怕冷、手腳冰冷的陽虛體質者，可使用牛肉、羊肉、烏骨雞、桂圓等溫性食材，搭配山藥、生薑等藥材燉煮，用以改善寒性體質。若是容易頭暈、疲倦無力、面色蒼白的氣血兩虛體質，則適合使用黃耆、當歸等組成補養氣血，可搭配烏骨雞或排骨燉煮。

溫補又稱熱補，適合虛寒體質的人。怕冷、手腳冰冷的陽虛體質者，可使用牛肉、羊肉、烏骨雞、桂圓等溫性食材，搭配山藥、生薑等藥材燉煮，用以改善寒性體質。若是容易頭暈、疲倦無力、面色蒼白的氣血兩虛體質，則適合使用黃耆、當歸等組成補養氣血，可搭配烏骨雞或排骨燉煮。

溫補又稱熱補，適合虛寒體質的人。怕冷、手腳冰冷的陽虛體質者，可使用牛肉、羊肉、烏骨雞、桂圓等溫性食材，搭配山藥、生薑等藥材燉煮，用以改善寒性體質。若是容易頭暈、疲倦無力、面色蒼白的氣血兩虛體質，則適合使用黃耆、當歸等組成補養氣血，可搭配烏骨雞或排骨燉煮。

溫補又稱熱補，適合虛寒體質的人。怕冷、手腳冰冷的陽虛體質者，可使用牛肉、羊肉、烏骨雞、桂圓等溫性食材，搭配山藥、生薑等藥材燉煮，用以改善寒性體質。若是容易頭暈、疲倦無力、面色蒼白的氣血兩虛體質，則適合使用黃耆、當歸等組成補養氣血，可搭配烏骨雞或排骨燉煮。

平補