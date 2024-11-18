降血壓方法｜研究：每日多做5分鐘運動 簡單但有效

控制血壓真的很難嗎？其實可能只要簡單調整日常生活習慣便可以，因為有研究發現，每日若能多做5分鐘運動，如爬樓梯或踏單車，便已經有助降低血壓，預防血壓過高引發的併發症。

該項由倫敦大學與悉尼大學合作進行的研究，共分析了14,761人的運動及血壓數據。研究人員將參加者的日常行為分為六大類，包括睡眠、靜態活動、慢行、快步走、站立及運動。整體而言，參與者每天平均花7小時在睡眠、10小時坐著、3小時站立、1小時慢走及1小時快走，用於運動的時間則僅有16分鐘。

每天多20分運動 效果具臨床意義

研究利用這些數據來估計以一種活動取代另一種活動所造成的影響，結果發現只需要做5分鐘的運動取代任何不太活躍的行為，已經可以將收縮壓降低0.68毫米汞柱(mmHg)，舒張壓則可降低0.54毫米汞柱。由於過去研究顯示，若收縮壓及舒張壓分別降低2及1毫米汞柱，便可以將心血管疾病風險降低10%，因此研究推估，人們每天若能額外運動多20分鐘，降血壓的影響便能帶來「具有臨床意義」的改善效果。有關研究已刊戴於《Circulation》。

研究人員指出，一些提高心率的日常活動，如踏單車、爬樓梯或短距離跑步，也比久坐等靜態生活，更能幫助維持血壓健康。