COPD早期使用「居家非入侵性呼吸機」 再入院率顯著降低

74歲阿美姐，因慢性阻塞肺病急性發作與肺炎，導致呼吸喘及血中二氧化碳濃度過高，住院治療期間使用非入侵性呼吸機治療呼吸衰竭，嘗試呼吸訓練脫離呼吸機未果，改採居家呼吸器療護合併居家肺復原治療。返家迄今已6個多月，終於改善呼吸費力跟活動喘情況，精神跟體力也提升不少，大幅提升生活品質！
慢性肺阻塞肺病 吸煙是風險因素
慢性肺阻塞肺病(COPD)是胸腔內科常見的慢性呼吸道疾病，而生活中常見的二手煙、三手煙暴露及吸煙行為，都是慢性阻塞性肺病的風險因素。與從不吸煙的女性相比，吸煙女性死於慢性阻塞性肺病比不吸煙的女性高出近22倍；且罹患冠心病的風險也加倍。
居家慢性肺阻塞病人跨團隊、個人化治療 降住院風險
奇美醫院胸腔內科主任蔣士仁指出，隨著病情的進展，慢性肺阻塞肺病病人常面臨氣促(呼吸急促)嚴重、頻繁住院等情況，極大影響其生活品質。針對這一現況，奇美醫院藉由跨領域專業團隊攜手合作，共同制訂個人化的治療方案，並透過「居家非入侵性呼吸機護理」與「肺復原訓練」來改善慢性肺阻塞肺病病人護理成效，不僅能獲得專業的醫療支援外，還能在舒適的居家環境中進行復康，也能有效減少反覆住院的機會，增加生活品質。
連續性的護理 從入院到居家關注病人需求
蔣士仁主任說明，慢性肺阻塞肺病照護團隊除合作機制與護理一致性，以確保每位病人在治療的每個環節中都能接受到專業護理，其次，也提供連續性的護理，建立從入院、出院、居家及往後的社區照護，持續關注病人長期的健康需求，讓各治療階段中的患者都能獲得妥善的醫療護理。
此外，針對氣促嚴重且頻繁住院的個案，也銜接社區呼吸照護機構，執行居家非入侵性呼吸機照護與肺復原療程，以延緩症狀、改善生活品質。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】