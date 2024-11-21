COPD早期使用「居家非入侵性呼吸機」 再入院率顯著降低

生活中常見的二手煙、三手煙暴露及吸煙行為，都是慢性阻塞性肺病的危險因子。

74歲阿美姐，因慢性阻塞肺病急性發作與肺炎，導致呼吸喘及血中二氧化碳濃度過高，住院治療期間使用非入侵性呼吸機治療呼吸衰竭，嘗試呼吸訓練脫離呼吸機未果，改採居家呼吸器療護合併居家肺復原治療。返家迄今已6個多月，終於改善呼吸費力跟活動喘情況，精神跟體力也提升不少，大幅提升生活品質！

慢性肺阻塞肺病(COPD)是胸腔內科常見的慢性呼吸道疾病，而生活中常見的二手煙、三手煙暴露及吸煙行為，都是慢性阻塞性肺病的風險因素。與從不吸煙的女性相比，吸煙女性死於慢性阻塞性肺病比不吸煙的女性高出近22倍；且罹患冠心病的風險也加倍。

慢性阻塞性肺病主要是由肺氣腫或慢性支氣管炎所引致的氣流阻塞的病況。

奇美醫院胸腔內科主任蔣士仁指出，隨著病情的進展，慢性肺阻塞肺病病人常面臨氣促(呼吸急促)嚴重、頻繁住院等情況，極大影響其生活品質。針對這一現況，奇美醫院藉由跨領域專業團隊攜手合作，共同制訂個人化的治療方案，並透過「居家非入侵性呼吸機護理」與「肺復原訓練」來改善慢性肺阻塞肺病病人護理成效，不僅能獲得專業的醫療支援外，還能在舒適的居家環境中進行復康，也能有效減少反覆住院的機會，增加生活品質。

透過「居家非入侵性呼吸機護理」與「肺復原訓練」來改善慢性肺阻塞肺病病人護理成效，不僅能獲得專業的醫療支援外，還能在舒適的居家環境中進行復康，也能有效減少反覆住院的機會。

連續性的護理 從入院到居家關注病人需求

蔣士仁主任說明，慢性肺阻塞肺病照護團隊除合作機制與護理一致性，以確保每位病人在治療的每個環節中都能接受到專業護理，其次，也提供連續性的護理，建立從入院、出院、居家及往後的社區照護，持續關注病人長期的健康需求，讓各治療階段中的患者都能獲得妥善的醫療護理。

此外，針對氣促嚴重且頻繁住院的個案，也銜接社區呼吸照護機構，執行居家非入侵性呼吸機照護與肺復原療程，以延緩症狀、改善生活品質。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】