WeCare SOS支援計劃推近一年 識別222個精神健康高風險青年

青少年自殺問題引起社會關注。有機構推出WeCare SOS緊急青少年精神健康支援計劃約11個月，已經為超過220宗個案提供所需治療，在已診斷的個案當中，超過一半達中度至高度自殺風險、七成學生曾有自殘或企圖自殺，近八成個案學生需要藥物治療。計劃獲香港防癆會捐款108萬元延續第二階段，並將免費精神科服務由4次大幅增至10次、新增最多5,000元的藥物津貼。
香港情緒健康學會與香港社會工作人員協會合作，去年12月起推出WeCare SOS緊急青少年精神健康支援計劃，轉介有情緒支援需要的高風險學生，至社區精神科專科醫生接受適切的免費精神評估及跟進服務，第一階段截至本月初已為222宗個案提供所需治療。
在經醫生診斷的個案當中，68.5%求助學生有情緒障礙，包括抑鬱症、焦慮症、躁狂抑鬱症等、9.8%個案患有思覺失調，亦有19.7%個案屬有特別學習需要的學生。在求助個案當中，有102人有自殘歷史、52人有企圖自殺歷史，社工評估後亦界定分別有100人和21人屬中度或高度自殺風險。
一成六個案4次診療後毋須跟進
香港情緒健康學會創辦人及會長林美玲稱，首階段計劃成功識別出一群中度至高度自殺風險、受情緒困擾的學生，為他們進行評估和治療，又認為提升學童整體精神健康，需要社區的共同努力。數據顯示，首階段受助學生接受私營市場4次免費診症後，有16%個案已毋須再跟進，另分別有36%和28%轉到醫管局或由社工精神科醫生跟進治療。
計劃首階段的初始資金即將耗盡，香港防癆心臟及胸病協會決定捐助108萬元予計劃，資助計劃無縫交接展開第二階段。計劃會集中資助綜援服務者、家庭月入不高於家庭月入中位數八成等合資格青少年，免費精神科服務會由4次大幅增加至10次，並加入最多5,000元藥物津貼。林美玲解釋，從首階段個案可見4次對部分個案並不足夠，亦未能銜接正輪候的公立醫院精神科服務，因此第二階段增加次數，目標服務最少90宗求助個案。
連鎮邦倡政府增駐校輔導員
政府本月初延長和改良校本三層應急機制，香港中學校長會主席連鎮邦表示，學界支持但機制始終也只是應急，長遠要有恆常和不斷改良的措施，才能有效減少緊急情況。他指出，應急機制內轉介往醫管局精神科服務的第三層需求十分殷切，但社會應該要平衡公營醫療系統，認為值得循公私營合作方向探討，建議政府可資助私家醫生提供第三層服務、考慮增設臨床心理學家等駐校輔導員。精神健康諮詢委員會主席林正財稱，全球多地都正面對精神健康問題，認為計劃模式是針對第三級的治療及支援，相信當青少年有多一個選擇便會更願意求助。