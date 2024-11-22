WeCare SOS支援計劃推近一年 識別222個精神健康高風險青年

青少年自殺問題引起社會關注。有機構推出WeCare SOS緊急青少年精神健康支援計劃約11個月，已經為超過220宗個案提供所需治療，在已診斷的個案當中，超過一半達中度至高度自殺風險、七成學生曾有自殘或企圖自殺，近八成個案學生需要藥物治療。計劃獲香港防癆會捐款108萬元延續第二階段，並將免費精神科服務由4次大幅增至10次、新增最多5,000元的藥物津貼。

香港情緒健康學會與香港社會工作人員協會合作，去年12月起推出WeCare SOS緊急青少年精神健康支援計劃，轉介有情緒支援需要的高風險學生，至社區精神科專科醫生接受適切的免費精神評估及跟進服務，第一階段截至本月初已為222宗個案提供所需治療。

在經醫生診斷的個案當中，68.5%求助學生有情緒障礙，包括抑鬱症、焦慮症、躁狂抑鬱症等、9.8%個案患有思覺失調，亦有19.7%個案屬有特別學習需要的學生。在求助個案當中，有102人有自殘歷史、52人有企圖自殺歷史，社工評估後亦界定分別有100人和21人屬中度或高度自殺風險。

