中東局勢｜真主黨發言人死於空襲 教宗籲查以方襲加沙是否種族滅絕

教宗方濟各在一本即將出版的訪談錄，呼籲國際社會調查以色列在加沙的襲擊是否構成種族滅絕。這次是方濟各首次公開呼籲，調查以色列在加沙進行種族滅絕的指控。 (美聯社資料圖片)

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯自2023年10月爆發戰爭後，以色列大舉空襲加沙，至今逾4.3萬人死亡，其中大多數是平民。教宗方濟各在一本即將出版的訪談錄，呼籲國際社會調查以色列在加沙的襲擊是否構成種族滅絕。這次是方濟各首次公開呼籲，調查以色列在加沙進行種族滅絕的指控。

意大利傳媒周日披露新書部分內容，方濟各表示有人認為加沙現時出現種族滅絕情況，國際社會應仔細調查加沙的情況，是否符合法律界及國際機構的種族滅絕定義。梵蒂岡未有對教宗的言論置評，但其新聞網站有轉載相關內容。以色列駐梵蒂岡大使回應時，以軍行動是出於自衛，以其他名目形容以軍行動都是針對以色列。