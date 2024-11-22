以巴衝突｜加沙4.4萬人死亡　以總理等3人成國際通緝犯

國際刑事法庭21日以犯戰爭罪和反人類罪為由，向以色列總理內塔尼亞胡等3人發出逮捕令。這一舉動引發白宮的強烈反應，拜登於21日發表聲明稱美國「始終與以色列站在一起」。
據美聯社報道，當地時間21日，國際刑事法院（International Criminal Court，以下簡稱ICC）對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）、哈馬斯（Hamas）軍事首領戴夫（Mohammed Deif）3人發出逮捕令，指控他們在長達13個月的加沙戰爭中犯有戰爭罪和反人類罪。
「飢餓作為一種戰爭手段」
逮捕令指控內塔尼亞胡和加蘭特限制人道主義援助，利用「飢餓作為一種戰爭手段」，且在軍事行動中故意針對平民。
據加沙衛生部門稱，在國際刑事法院採取行動之際，以軍在加沙的行動已造成包括平民在內的超4.4萬人死亡，其中超過一半是婦女和兒童。專家表示，加沙地區普遍陷入飢餓，在遭以軍隊圍困的北部地區可能達到飢荒的程度。
美國：始終與以色列站在一起
美聯社指出，這項逮捕令標誌着美國主要西方盟友的現任領導人首次被ICC指控犯有戰爭罪和反人類罪，作為國際通緝犯，內塔尼亞胡等人可能在跨國出行時面臨被捕風險，並遭到進一步的孤立。
對於ICC逮捕令的指控，內塔尼亞胡和加蘭特均發表聲明予以否認，堅稱以軍在加沙的行動是正義的。
白宮21日發布新聞稿稱：「ICC對以色列領導人發出逮捕令的舉動令人憤慨。」拜登在聲明中強調：「無論ICC可能暗示甚麼，以色列和哈馬斯之間不存在任何對等關係。我們將始終與以色列站在一起，共同應對其安全面臨的威脅。」
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