以巴衝突｜加沙4.4萬人死亡　以總理等3人成國際通緝犯

國際刑事法庭21日以犯戰爭罪和反人類罪為由，向以色列總理內塔尼亞胡等3人發出逮捕令。這一舉動引發白宮的強烈反應，拜登於21日發表聲明稱美國「始終與以色列站在一起」。

據美聯社報道，當地時間21日，國際刑事法院（International Criminal Court，以下簡稱ICC）對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）、哈馬斯（Hamas）軍事首領戴夫（Mohammed Deif）3人發出逮捕令，指控他們在長達13個月的加沙戰爭中犯有戰爭罪和反人類罪。

「飢餓作為一種戰爭手段」

逮捕令指控內塔尼亞胡和加蘭特限制人道主義援助，利用「飢餓作為一種戰爭手段」，且在軍事行動中故意針對平民。