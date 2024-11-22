俄烏戰爭｜普京證實對烏測試新型中程導彈　澤連斯基斥嚴重升級

普京發表電視講話，證實是試射一款名為「榛樹」(Oreshnik)的新研製的中程彈道導彈，指發射試驗成功，達到發射的目的，這次測試的導彈沒有攜帶核彈頭，試射取得成功並達到目的。普京又警告，烏軍使用陸軍戰術導彈系統和暴風影巡航導彈，令地區衝突提升到全球衝突的性質，俄方有權動用武器回應，一旦局勢升級，俄羅斯將堅決果斷地作相稱的回應，又重申願以和平方式解決爭端問題，但對事態的任何發展都做好準備。

俄稱試射中程導彈前已知會美方

烏克蘭總統澤連斯基表示，普京承認襲擊第聶伯羅，進一步證明俄羅斯不希望和平，而俄羅斯使用新型彈道導彈襲擊烏克蘭。他批評俄羅斯，是繼北韓派兵協助俄軍後對烏克蘭作戰後，就侵略戰爭再一次明確和嚴重的升級，違反聯合國憲章。並指普京正測試其他國家的底線，如果不作出強硬的回應，等同發出接受俄方行動的信息，呼籲國際社會加強向俄羅斯施壓。

烏克蘭空軍之前指，俄軍當天使用的多枚導彈，包括一枚洲際彈道導彈，但美國官員其後表示，俄羅斯發射的是中程彈道導彈，並不是洲際彈道導彈。而美國和俄羅斯官員分別證實，俄方在試射中程彈道導彈前約30分鐘，已透過降低核風險的渠道預先知會美方。