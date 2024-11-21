俄烏戰爭｜烏軍首以英製「暴風影」導彈 轟炸俄軍地下指揮中心(有片)

烏克蘭繼周二首次向俄羅斯境內發射美製遠程陸軍戰術導彈後，周三再首度發射英國提供的「暴風影（Storm Shadow）」遠程巡航導彈，直接攻擊俄羅斯庫爾斯克地區的一個地下指揮所。

俄烏局勢近日持續升級，報道指，烏克蘭繼周二（19日）首次向俄羅斯境內發射美製遠程陸軍戰術導彈後，周三（20日）再首度發射英國提供的「暴風影（Storm Shadow）」遠程巡航導彈，直接攻擊俄羅斯庫爾斯克地區的一個地下指揮所。英媒指首相施紀賢親自批准烏軍可用「暴風影」轟炸俄境目標。

網上流傳從軍機上向下拍攝的影片，俄境內一片鄉村地區目標遭導彈襲擊後發生巨大爆炸，另有片段顯示有地方冒出黑煙，至少傳出14次爆炸巨響。有俄羅斯戰地記者指，烏軍向庫爾斯克地區發射了12枚暴風影導彈。在馬利諾村，有村民拾到暴風影導彈碎片殘骸，見到「Storm Shadow」名字。烏克蘭傳媒報道，今次暴風影攻擊的目標，相信是位於馬利諾村一座莊園旁的俄軍地下指揮中心，懷疑駐紮了俄羅斯和北韓士兵。

英媒指施紀賢親自批准

烏克蘭國防部長烏梅羅夫未有證實報道，只表示烏方正以一切手段保衛國家。英媒指首相施紀賢親自批准烏軍可用「暴風影」轟炸俄境目標，惟施紀賢的發言人表示不會就報道或行動事宜置評。英國國防大臣賀理安周三在下議院一個會議上表示，近期看到烏克蘭在戰場上的行動發生重大變化，英國正加倍支持烏克蘭，並決心做得更多，又指日前與烏梅羅夫通電話，談到烏克蘭將強力回應俄羅斯的升級行動。

英媒指出，美國政府解禁烏方使用美製長程導彈限制時，亦同時解禁了使用暴風影。暴風影由戰機攜帶，射程超過250公里。烏克蘭危機爆發後，英向烏提供了多枚暴風影導彈，用於攻擊克里米亞半島和烏克蘭境內目標，惟因為使用到美國技術，故必須獲得美國許可才能用來攻擊俄境目標。