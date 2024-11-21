俄烏戰爭｜烏軍首以英製「暴風影」導彈 轟炸俄軍地下指揮中心(有片)

俄烏局勢近日持續升級，報道指，烏克蘭繼周二（19日）首次向俄羅斯境內發射美製遠程陸軍戰術導彈後，周三（20日）再首度發射英國提供的「暴風影（Storm Shadow）」遠程巡航導彈，直接攻擊俄羅斯庫爾斯克地區的一個地下指揮所。英媒指首相施紀賢親自批准烏軍可用「暴風影」轟炸俄境目標。
網上流傳從軍機上向下拍攝的影片，俄境內一片鄉村地區目標遭導彈襲擊後發生巨大爆炸，另有片段顯示有地方冒出黑煙，至少傳出14次爆炸巨響。有俄羅斯戰地記者指，烏軍向庫爾斯克地區發射了12枚暴風影導彈。在馬利諾村，有村民拾到暴風影導彈碎片殘骸，見到「Storm Shadow」名字。烏克蘭傳媒報道，今次暴風影攻擊的目標，相信是位於馬利諾村一座莊園旁的俄軍地下指揮中心，懷疑駐紮了俄羅斯和北韓士兵。
英媒指施紀賢親自批准
烏克蘭國防部長烏梅羅夫未有證實報道，只表示烏方正以一切手段保衛國家。英媒指首相施紀賢親自批准烏軍可用「暴風影」轟炸俄境目標，惟施紀賢的發言人表示不會就報道或行動事宜置評。英國國防大臣賀理安周三在下議院一個會議上表示，近期看到烏克蘭在戰場上的行動發生重大變化，英國正加倍支持烏克蘭，並決心做得更多，又指日前與烏梅羅夫通電話，談到烏克蘭將強力回應俄羅斯的升級行動。
英媒指出，美國政府解禁烏方使用美製長程導彈限制時，亦同時解禁了使用暴風影。暴風影由戰機攜帶，射程超過250公里。烏克蘭危機爆發後，英向烏提供了多枚暴風影導彈，用於攻擊克里米亞半島和烏克蘭境內目標，惟因為使用到美國技術，故必須獲得美國許可才能用來攻擊俄境目標。
烏批俄散播大型空襲假消息
另外，美國駐烏克蘭大使館周三指收到具體信息顯示基輔當日可能發生重大空襲，緊急關閉大使館，並指示職員就地避難。西班牙、意大利、希臘和加拿大駐烏大使館亦跟隨美國，宣布當日閉館。烏克蘭情報總局其後發聲明指，俄羅斯散布虛假警告，聲稱烏克蘭即將發生大規模空襲，以此發動心理戰。美國駐烏克蘭大使布林克周三稍後公布大使館已恢復服務，大使館亦於周四（21日）恢復正常運作。
Ukrainian forces released drone footage of the Storm Shadow strikes against Mar‘ino, Kursk region, Russia. It shows that the missiles targeted the secondary buildings of that facility and hit at least 3 buildings. I marked the impact points on the map.— (((Tendar))) (@Tendar) November 20, 2024
This was an important… https://t.co/MQqRvoj91U pic.twitter.com/m3hVAlp0cL
This is the only language of negotiations with the Russians: Storm Shadow in the Kursk region.— Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) November 20, 2024
Make the sound louder. pic.twitter.com/ksk4EslV2W
Kursk region was hit very hard.— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 20, 2024
Since 14:50, up to 12 Storm Shadow missiles have been fired across the region, fragments of which are being found by residents of the village of Maryino. pic.twitter.com/hl7A7kjh78