俄烏戰爭｜美緊急關閉駐烏大使館 稱基輔或將受大型空襲

美國總統拜登近日開綠燈，准許烏方使用美國長程導彈「陸軍戰術導彈系統」(Army Tactical Missile System, ATACMS)等武器，深入攻擊俄羅斯腹地。俄媒指，烏軍周二向布良斯克州共發射了6枚導彈，俄防空系統攔下其中5枚，另一枚的碎片擊中一個軍火庫，無人傷亡。

俄羅斯一直警告西方，如果華府允許烏克蘭向俄羅斯本土發射西方武器，將視為這些北約成員國直接捲入戰爭。在巴西出席20國集團(G20)峰會的俄羅斯外長拉夫羅夫，批評美國授權烏克蘭使用這種導彈，強調俄方會把這次襲擊視為西方對俄羅斯戰爭的一個新階段，並將作出相應的反應。俄羅斯總統普京簽署法令，批准更新版的核威懾國家基本政策，降低動用核武的門檻。克里姆林宮表示，如果烏克蘭使用西方的非核導彈攻擊俄羅斯，根據新的核政策，俄方可以使用核武器進行回應。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄羅斯始終將核武器視為威懾手段，但僅限於極端並且迫不得已的情況下才會使用。