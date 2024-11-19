傳批金與正「穿短裙跑來跑去只懂罵人」 北韓民眾全家消失

報道北韓消息的南韓媒體《Daily NK》聲稱，北韓黃海南道首府海州市兩名民眾批評北韓領導人金正恩的胞妹金與正，被國安部門拘捕，家人也突然消失不見。據稱，事件涉及金與正早前炮轟南韓無人機闖境，兩人說「我不想看見一個女人穿著短裙這樣跑來跑去」、「一個女人為甚麼站出來罵她知道的事？」以及「國民生活困難，不是應該關心國家經濟情況嗎？」

北韓｜「若此國家迅速衰落，必然是發生了戰爭」

報道指，兩人被捕前一天私下批評金與正和北韓政權，卻被另一村民聽到，然後向國安部門舉報。除了談論金與正，他們也評論了國家政事，特別是關注南北韓的緊張關係，稱「若這個國家迅速衰落，必然是發生了戰爭。若戰爭爆發，所有人都會逃往南韓或中國。」