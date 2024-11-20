全歐洲海拔最高度假村纜車撞車站8人傷　出動120人救援(有片)

法國蔥仁谷滑雪度假村(Val Thorens ski resort)是全歐洲海拔最高的滑雪場，周二(19日)上午發生纜車撞車站意外，造成8名工人受傷，其中2人重傷。當局出動約120人員救援。

事發於當地19日上午約7時45分，法國薩瓦省當局發表聲明，受惡劣天氣影響，一輛載有16名建築工人的纜車在登上卡龍山(Cime de Caron)時，與纜車車站相撞。事件造成2人重傷、6人輕傷，全部無生命危險。事發後，當局啟動大量傷亡行動協調救災，消防和救援部門出動120多名人力應對事故。蔥仁谷所在的貝爾維爾市長Claude Jay表示，事發時纜車以相當高速進入纜車站。地區檢察官辦公室已展開調查。