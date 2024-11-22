全球最高與最矮女性見面 相差150厘米成人身高

健力士世界紀錄日前舉行慶祝活動，邀請全球最高與最矮的女性在英國倫敦總部見面，其中最高女性身高逾210厘米、最矮女性僅62厘米，同框畫面趣味十足，堪稱經典。 《鳳凰網》報道，根據健力士世界紀錄（Guinness World Records）顯示，這名全球最高女性，是來自土耳其的魯梅薩（Rumeysa Gelgi），她身高215.16厘米，在2014年獲得最高女性稱號。至於最矮女性是印度的祖蒂（Jyoti Amge），身高62.8厘米，在2013年獲得最矮女性稱號。

各自患有疾病 報道指出，在倫敦薩伏依酒店（Savoy Hotel），這兩名特別的女性終於見面了，她們面對面坐下，一邊享用下午茶，一邊聊天，分享因身高帶來的各種經歷，場面溫馨。

報道指出，魯梅薩因罹患罕見疾病韋弗綜合症（Weaver Syndrome），導致生長快速且骨骼畸形，她也是全球第27例病例。至於祖蒂出生時體型正常，但隨着年齡成長出現異常，她被確診軟骨發育不全的侏儒症，導致身高無法繼續成長，而她還是一名演員，曾在美劇《美國恐怖故事》（American Horror Story）演出。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章