冰島火山一年內第7度噴發　附近小鎮居民回家無期

冰島首都附近的一座火山，20日深夜發生噴發。這已經是雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）一年來第七次的火山噴發，岩漿沖出地表，形成一條4公里長的噴發裂縫。橘紅色火光染紅夜空，恐怖模樣讓人感覺宛如末日地獄。

被迫遠離家園保命

據《CNN》報道，位於冰島西南部的一座火山，當地時間周三（20日）深夜11點14分發生爆發。雖然這次爆發不會對航空造成威脅，但當局警告雷克雅內斯半島部分地區，包括鄰近的格林達維克鎮（Grindavík），空氣中將飄散濃濃火山氣體。