冰島火山一年內第7度噴發　附近小鎮居民回家無期

冰島首都附近的一座火山，20日深夜發生噴發。這已經是雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）一年來第七次的火山噴發，岩漿沖出地表，形成一條4公里長的噴發裂縫。橘紅色火光染紅夜空，恐怖模樣讓人感覺宛如末日地獄。
被迫遠離家園保命
據《CNN》報道，位於冰島西南部的一座火山，當地時間周三（20日）深夜11點14分發生爆發。雖然這次爆發不會對航空造成威脅，但當局警告雷克雅內斯半島部分地區，包括鄰近的格林達維克鎮（Grindavík），空氣中將飄散濃濃火山氣體。
據悉，格林達維克鎮是位於冰島首都雷克雅未克（Reykjavík）西南方約50公里外的一個小鎮，人口約3,800人，由於先前附近火山反覆噴發，導致小鎮基礎建設遭到破壞，部分居民被迫遠離家園以保性命。
近期變得十分密集
而自從上次噴發，當地著名景點藍潟湖（Bláa lónið）及斯瓦特森吉發電廠（Svartsengi power plant）就已經關閉。據悉，自2020年1月以來，冰島的雷克雅內斯已經發生過10次火山爆發，但近期變得十分密集，一年內就多達7次。
冰島有將近40萬的人口，是全球火山最活躍的地區之一。它位於北美和歐洲之間不斷活躍的地質邊界上。而在去年，冰島曾於24小時內發生一千多次的地震。
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