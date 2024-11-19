加國男做右腿截肢手術　醒來驚見鋸錯腳(有片)

加拿大發生一宗嚴重醫療事故，一名男子到醫院接受右腿截肢手術，但當他從麻醉中醒來時，卻發現自己被鋸掉的竟是左腿。目前，執行這項手術的醫院與當地有關部門已經對此展開調查。
綜合報道，48歲男子Jason Kennedy是一名漁民，他因為右腳受感染發生嚴重骨髓炎，上月31日前往加拿大曼尼托巴省(Manitoba)溫尼伯市(Winnipeg)的地區醫院「Grace Hospital」進行右腳進行截肢手術。詎料當他從麻醉中醒來，赫然發現醫生竟然截錯左腳，他的左腳膝蓋以下部分已被切除，他第一件事立即放聲大哭。Jason事後受訪時表示：「難以置信，我只是想知道這是否是一個噩夢。我的右腳仍然疼痛，就在我受訪這個時候，它還在發痛。」
溫尼伯市健康管理局(Winnipeg Regional Health Authority)發表聲明，表示由於涉及病者隱私，無法對事件透露太多消息，但醫療團隊已經與病人會面、表達歉意，並且對後續的處理展開對談。當局的醫療安全部門正對事件進行審查，以尋找潛在的系統改進機會，審查結果將在調查完成後與病人分享。
事主對僅餘一隻有待截肢的腿而感擔憂
Jason指，事後獲得施行手術的外科醫生以及其另外2名同事的當面道歉。他指，雖然對失去一條健康的腿感到難以接受，但最終仍選擇寬恕對方。至於他選擇公開此事，是為了喚起其他民眾的警惕，避免發生在他身上的悲劇重演。另外，他對於失去一條腿，剩下一條有待截肢的腿，對未來感到非常擔憂。Jason的母親指，為兒子展現的寬恕美德感到驕傲，但醫院應為對其兒子造成的傷害負責，她說：「醫院應該為兒子提供義肢並承擔相關費用，以幫助兒子繼續生活」。