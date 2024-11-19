加國男做右腿截肢手術　醒來驚見鋸錯腳(有片)

加拿大發生一宗嚴重醫療事故，一名男子到醫院接受右腿截肢手術，但當他從麻醉中醒來時，卻發現自己被鋸掉的竟是左腿。目前，執行這項手術的醫院與當地有關部門已經對此展開調查。

綜合報道，48歲男子Jason Kennedy是一名漁民，他因為右腳受感染發生嚴重骨髓炎，上月31日前往加拿大曼尼托巴省(Manitoba)溫尼伯市(Winnipeg)的地區醫院「Grace Hospital」進行右腳進行截肢手術。詎料當他從麻醉中醒來，赫然發現醫生竟然截錯左腳，他的左腳膝蓋以下部分已被切除，他第一件事立即放聲大哭。Jason事後受訪時表示：「難以置信，我只是想知道這是否是一個噩夢。我的右腳仍然疼痛，就在我受訪這個時候，它還在發痛。」