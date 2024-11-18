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國際
2024-11-18 14:51:00

北海道牛舍起火狂燒六小時　風勢強勁難撲滅百頭牛恐全葬身火海

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北海道牛舍起火狂燒六小時　風勢強勁難撲滅百頭牛恐全葬身火海

北海道天塩警察署接獲報案後立刻趕往牛舍。（圖／NNN）

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日本北海道北部豐富町一座牛舍發生大火，火勢狂燒六個小時，裡頭約有一百頭乳牛和肉牛恐全部葬身火海。

火勢太大無法協助乳牛和肉牛逃生

據日媒報導，當地時間18日凌晨3點30分左右，一位目擊者通報消防局牛舍起火的消息，北海道天塩警察署及消防隊到場後確認沒有人受傷，但穀倉內約有100頭乳牛和肉牛，由於火勢太大無法協助逃生。

據悉大火一路延燒了6個小時尚未完全撲滅，因為現場風勢強勁，且水線無法拉到火場邊，因此消防隊員還在想辧法灌救，而牛隻都還在裡面，恐全數葬身火海。

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警方正調查起火原因是否與暖氣設備有關

報導指出，由於北海道天氣已轉冷，當時牛舍裡正使用暖氣設備，同時還有一輛拖拉機的電池正在充電，警方正在調查是否與起火原因有關。

事發的豐富町西鄰日本海，東部是平緩的丘陵和山嶽地帶，東南部的山區則有豐富的溫泉。當地以酪農業為主，所生產的牛乳以「豐富牛奶」的品牌在全北海道銷售，頗具知名度。

去年6月也曾發生牛舍火警超過70頭牛被燒死

去年6月，北海道空知地區深川市也曾發生牛舍火警。當時大火總共延燒了大約五個小時，燒毀了三個牛棚和兩個穀倉，300頭牛中有超過70頭被活活燒死，其他牛隻則在附近四處奔逃，有目擊者表示聽到牛的哀嚎聲，令人相當不捨。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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