北韓隔空施酷刑深夜播尖叫詭異笑聲 南韓居民：精神虐待

繼糞便氣球、垃圾氣球後，原來北韓最近數月在兩韓邊境出怪招，每到深夜時分透過廣播器播放如恐怖片的尖叫和詭異笑聲，也有刮金屬的刺耳聲。京畿道金浦地區和仁川江華島的邊境地區居民日夜遭怪聲轟炸苦不堪言，搞到失眠和擔驚受怕。調查指不少居民有精神壓力問題，專家指播放這些聲音如同阻止受審者睡眠的酷刑。

北韓｜忽停忽響造成困擾 音量大至如地鐵聲

金浦受影響地區居民形容稱，怪異恐怖刮金屬聲日夜播放，讓他們不能入睡，持續的恐懼和緊張感也影響日常生活。有關噪音廣播包括警報聲和鏗鏘聲，24小時忽停忽響，音量有時如電話聲，也有時大至如地鐵聲。金浦市稱，他們在8月8至14為102名邊境居民做精神健康評估，當中2人被列為「高危」，27人屬監察、出現壓力和緊張的徵狀。其餘73人被認為屬正常。據悉，最受影響的是七、八十歲的老人。北韓最早於去年9月開始播放恐怖聲音，自此金浦地區居民開始出現上述精神受困擾徵狀。地區政府計劃安裝隔音屏，並希望當局為受影響的居民提供暫時住宿，遠離噪音。