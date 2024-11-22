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國際
2024-11-22 11:15:19

南韓海關誤測電子煙為毒品　女子被迫撕衞生巾受檢

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南韓大邱機場的毒品檢測儀故障，導致一名女子被迫撕下內褲衛生巾受檢。（示意圖／翻攝Photo-AC）

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南韓一名女性日前入境大邱機場時，因為毒品檢測儀出現異常，遭疑夾帶毒品。她被逼撕下內褲上的衛生巾受檢，後來海關人員才急忙道歉，原來是儀器故障造成誤會。

據《朝鮮日報》報道，事發於11月8日上午，一名女子和幾名友人在大邱機場辦理入境手續，機場的毒品檢測儀突然發出異常警告，表示她的行李箱中的電子煙，出現疑似毒品反應。

前後至少折騰了20分鐘

該女子對此坦承，「這個電子煙是我的」。海關隨即對這群旅客使用毫米波（millimeter wave）全身掃描儀，發現女子的內褲附近有個「可疑物體」。

女子回稱「我剛好生理期，所以有使用衛生巾」，海關人員知悉後，仍請她到小房間，撕下衛生巾供女性海關人員肉眼檢查。前後至少折騰了20分鐘，仍沒搜出個所以然，海關方面認為女子是清白的，決定放人。

稱事後不明出血持續五天

事後女子向媒體投訴：「海關胡亂檢查，讓我承受龐大壓力，後續不明出血還持續了五天」。

大邱海關總部對此回應：「將毒品藏在身體各處入境南韓的走私案劇增，近期就抓到過兩件。」有關毒品檢測儀出現失誤，海關表示：「可能是電子煙的菸油成分與毒品類似所致，我相信這樣的誤會不會頻繁發生。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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